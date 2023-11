Uccise Roberta Siragusa, confermato l'ergastolo per il killer: "Le diede fuoco"

La Corte d'assise d'appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, ha confermato la condanna all'ergastolo per Pietro Morreale, il 21enne accusato di avere ucciso e dato fuoco alla fidanzata Roberta Siragusa, 17 anni, la notte tra il 23 e 24 gennaio del 2021 a Caccamo, comune alle porte di Palermo. L'imputato è accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Alla lettura del verdetto erano presenti il padre, la madre, il fratello, la zia e gli amici della vittima. " La Corte conferma il complesso impianto probatorio, che fin dall'inizio ha rivelato tutte le violenze inflitte a Roberta, culminate nella crudele azione omicidiaria: data alle fiamme mentre era ancora viva. Questa condanna afferma una chiara e decisa risposta alla grave emergenza della violenza contro le donne ", ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giuseppe Canzone, che assiste la famiglia Siragusa.

Confermato l'ergastolo per il killer di Roberta

La sentenza è arrivata a conclusione del processo di Appello, iniziato lo scorso 9 ottobre. Il sostituto procuratore generale Maria Teresa Maligno aveva chiesto l'ergastolo per Pietro Morreale, pena che era stata già inflitta all'imputato al termine processo di primo grado. Il 21enne si è sempre professato innocente sostenendo che Roberta si fosse data fuoco da sola dopo un litigio vicino al campetto di calcio di Caccamo. Secondo l'accusa, invece, Morreale avrebbe dato alle fiamme la 17enne quando era ancora agonizzante e l'avrebbe osservata mentre bruciava.

Il risarcimento

Come stabilito nel processo di primo di grado, l'imputato dovrà risarcire la famiglia della vittima e il Comune di Caccamo, che si sono costituiti parte civile, per un totale di circa 800mila euro. Nella fattispecie, la Corte d'assise d'appello di Palermo ha condannato Morreale al risarcimento del danno nei confronti della madre di Roberta, Iana Brancato, per 225mila euro; al papà, Filippo Siragusa, per 229mila euro, al fratello della 17 enne, Dario, per 209mila euro e alla nonna, Maria Barone, per 117mila euro. Il comune di Caccamo dovrà essere risarcito con una provvisionale esecutiva di 15mila euro.

Il delitto

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la notte tra il 23 e il 24 gennaio 2024, Pietro Morreale avrebbe dapprima picchiato la fidanzata, che aveva deciso di lasciarlo, e poi le avrebbe dato fuoco. Il cadavere fu ritrovato la mattina successiva in un dirupo nei pressi di Monte San Calogero (Palermo), non distante dall'abitazione della 17enne. Secondo la versione fornita dal 21enne, invece, la ragazza avrebbe usato una bottiglia di benzina che lui teneva in auto per darsi fuoco. Ha anche detto di aver tentato invano di soccorrerla. Il racconto è stato ritenuto inverosimile dai giudici che hanno condannato Morreale all'argastolo anche in Appello.