Uccisero Willy: ergastolo a Marco Bianchi, 28 anni per il fratello Gabriele nell'Appello Bis

Ascolta ora 00:00 00:00

Notizia in aggiornamento

La Corte d'assise d'appello di Roma ha condannato all'ergastolo Marco Bianchi e a 28 anni Gabriele Bianchi, i due fratelli di Artena imputati nel processo d'Appello bis per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvunuto a Colleferro, in provincia di Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Il processo è stato disposto dalla Corte di Cassazione limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sono state riconosciute solo a Gabriele Bianchi. In primo grado furono condannati entrambi all'ergastolo, poi in Appello la pena fu ridotta a 24 anni. La responsabilità penale del delitto è stata accertata con sentenza già passata in giudicato. Così come sono definitive le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

La madre di Willy: "Le condanne non ce lo ridaranno"

" Le condanne non ci ridaranno Willy. Mi auguro che questi ragazzi apprezzino il fatto di essere vivi con un famiglia che li può vedere e sentire la loro voce. A noi di Willy è rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un ricordo lontano " ha detto Lucia, la madre di Willy, dopo la sentenza. " Mi auguro che i fratelli Bianchi imparino a rispettare gli altri - ha aggiunto - e a fare in modo che un altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi ".

Gabriele Bianchi: "Non ho mai colpito Willy"

Prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio, i due imputati hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. Il primo a prendere la parola è stato Gabriele Bianchi, presente in aula. " Volevo solo replicare quanto detto in questi svariati anni. - ha affermato - Sono stufo, da oltre 4 anni vengo definito come persona che non sono. Io non vivevo di delitti, avevo una mia frutteria, avevo una partita Iva, e mi alzavo alle tre del mattino. In carcere sono la persona che sono sempre stata e mi sto laureando ". Riguardo all'accusa di aver colpito Willy, l'imputato ha replicato: " Ripeto quello che ho dichiarato nel processo per questi 4 anni: voglio pagare per le colpe che ho, ma non ho mai colpito Willy, non l'ho toccato. Non posso confessare una cosa che non ho fatto ". E infine, rivolgendosi alla madre della vittima, ha detto: " Sono addolorato. Ho chiesto un incontro con i familiari per poterli guardare negli occhi ".

Marco Bianchi: "Mi dispiace per mio fratello"

Marco Bianchi, che ha partecipato all'udienza in collegamento video dal carcere, si è detto " dispiaciuto per il dolore dato alla famiglia di Willy ".

essere responsabile per il calcio al fianco

quando era a terra

Mi dispiace per lui, che è stato tirato dentro questa storia ma non ha mai colpito Willy

Dopodiché ha ammesso di "", negando però di aver colpito il ragazzo "". Le sue ultime parole, prima della sentenza, sono state in difesa del fratello Gabriele: "".