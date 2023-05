Sfregio alla lapide che commemora Willy Monteiro

Un ignobile gesto è stato compiuto la scorsa notte a Roma. Ignoti hanno divelto e distrutto la targa dedicata a Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso di botte davanti un pub di Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 per aver tentato di difendere un amico.

Sulla targa, che si trova in un giardino vicino al teatro Ambra Jovinelli vicino alla stazione Termini, era raffigurato il ragazzo sorridente e la scritta: "Vittima dell'odio e della violenza. Per non avere fatto finta di non vedere". I vandali non si sono limitati a romperla ma si sono accaniti sul volto del coraggioso giovane che risulta totalmente sfregiato.

La notizia è stata resa nota dai consiglieri capitolini della Civica Gualtieri Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro." Nella nottata è stato divelta la targa per Willy Monteiro, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020 dai fratelli Bianchi, che si trova in zona Esquilino", hanno affermato gli esponenti politici. "Un atto vergognoso, vile, che ci lascia senza parole – hanno aggiunto - Roma Capitale provvederà al più presto al ripristino del memoriale dedicato al ragazzo, medaglia d'oro al valore civile alla memoria dopo il suo atto di coraggio che, purtroppo, si concluse con la sua prematura scomparsa, a soli 21 anni".

Trabucco e Ferraro hanno anche affermato di respingere con forza ogni deriva violenta evidenziando che " la nostra città non può e non deve permettersi che sparute minoranze di mentecatti infanghino la memoria di chi ha dato la vita per difendere il prossimo". I consiglieri hanno promesso che la targa di Willy sarà messa di nuovo al suo posto. Stessa promessa è stata fatta dal presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi, che in una nota ha garantito che la targa "sarà ripristinata e riportata al suo posto nel minor tempo possibile".