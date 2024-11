"Io capro espiatorio". Basciano interrogato per lo stalking all'ex Sophie Codegoni

Ascolta ora 00:00 00:00

È durato tre ore l'interrogatorio di garanzia ad Alessandro Basciano, l'influencer arrestato ieri per stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni. Il 35enne, detenuto presso il carcere San Vittore di Milano, ha spiegato alla gip Anna Magelli che sarebbe estraneo ai fatti e utilizzato come capro espiatorio. La conferma è arrivata dal suo legale Leonardo D'Erasmo: "È stato ucciso dalla stampa questo ragazzo, è stato già fatto un processo mediatico e come spesso accade in questi casi è stato utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che lui effettivamente non ha commesso" .

L'interrogatorio è durato tre ore e Basciano ha fornito la sua versione e secondo l'avvocato "le prove dei fatti che sono a sostegno di quanto realmente è accaduto". "Sono veramente fiducioso nel lavoro della magistratura e sono sicuro che presto avremo delle novità importanti su questo caso" ha aggiunto D'Erasmo, rimarcando di aver trovato il suo assistito turbato e sorpreso di essere in una situazione del genere per qualcosa che non ha commesso. Quanto a un'eventuale richiesta dei domiciliari per Basciano, l'avvocato ha spiegato di aver "chiesto altro" senza specificare ulteriormente.

Dopo il silenzio di ieri, è arrivato anche il commento di Sophie Codegoni. "Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante" le parole dell'influencer in una storia pubblicata su Instagram. La giovane ha evidenziato la necessità di proteggere lei, la figlia e le persone che ama: "Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che purtroppo era necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo" .

Nata al Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Basciano e Sophie Codegoni è stata tra le più chiacchierate del mondo dello spettacolo.

Dopo la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra di Venezia e la nascita della figlia, difficoltà e litigi hanno portato la relazione al capolinea. Poi, nel dicembre del 2023, dopo un lungo tira e molla, la giovane influencer ha sporto denuncia per stalking e minacce.