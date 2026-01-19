Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Esclusivo Cronaca giudiziaria |L'inchiesta

Il video choc dai tunnel di Hamas. Raed Dawoud è carcere in Italia con Hannoun

Secondo la procura è membro del comparto estero di Hamas a partire dal 2010 circa, referente con Hannoun della cellula italiana. Oggi la decisione del Riesame dopo gli arresti di dicembre

Il video choc dai tunnel di Hamas. Raed Dawoud è carcere in Italia con Hannoun
00:00 00:00

Si chiama Raed Dawoud l’uomo che in esclusiva vi mostriamo mentre gioisce in uno dei tunnel costruiti dai terroristi a Gaza, quelli che Hamas ha usato per anni nelle sue operazioni militari, dicendo: “…Noi ora siamo nel tunnel…900 metri fratello…Ti giuro in quel giorno questo uomo (indica la persona presente con lui alle sue spalle ndr) cosa stava facendo…ma la cosa migliore... è che dopo 37 anni …rientro nella terra della Palestina …è questo che mi tranquillizza… nel senso sensazioni indescrivibili… grazie a Dio…il nostro Dio ci ha consentito di entrare in Palestina… e se Dio vuole ripetiamo una seconda, terza e fino allo sfinimento…che la pace sia con voi”.

Si tratta di uno degli indagati all’interno della maxi inchiesta “Domino” sulla cupola di Hamas in Italia, e oggi si trova in carcere con Hannoun e altri 6 sodali con l’accusa di finanziamento al terrorismo tramite associazioni che in realtà dovevano avere scopo benefico.

Viene definito dalle carte membro del comparto estero di Hamas a partire dal 2010 circa, referente con Hannoun della cellula italiana, ed era responsabile con Elasaly Yaser della filiale milanese di ABSPP, ovvero l’associazione utilizzata per l’invio di denaro all’estero.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica