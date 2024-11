Vigevano, arrestato il sindaco Ceffa: è accusato di corruzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano (Pavia), è stato arrestato questa mattina per reati contro la Pubblica amministrazione insieme a una consigliera comunale e tre dirigenti di Asm (azienda municipalizzata del gas). In particolar modo, il primo cittadino del comune in provincia di Pavia è accusato di corruzione. Ai domiciliari sono finiti il presidente di Asm Vigevano e Lomellino, Alessandro Gobbi, Veronica Passarella di Asm Vigevano e altre due persone. Risultano inoltre indagati Angelo Ciocca, ex parlamentare europeo - che è stato anche perquisito - e l'imprenditore edile Alberto Righini, presidente di Ance Pavia. All'origine dell'inchiesta giudiziaria il tentativo, nel novembre 2022, di rovesciare la giunta comunale: un consigliere sarebbe stato avvicinato per dimettersi in cambio di 15mila euro, mentre il sindaco, per avere sostegno da un'altra consigliera, le avrebbe procurato una consulenza.

L'inchiesta sul comune di Vigevano

Le indagini sono scattate infatti a seguito di quella che era stata definitia "congiura di Sant'Andrea", quando diversi consiglieri comunali di Vigevano, due anni fa esatti, rassegnarono le dimissioni con l'obiettivo di far cadere il governo locale in carica. Gli autori della proposta corruttiva sarebbero stati l'ex europarlamentare e l'imprenditore edile. Il sindaco è stato posto ai domiciliari, come anche il presidente di Asm Vigevano e Lomellina, Alessandro Gobbi, Veronica Passarella di Asm Vigevano e altre due persone.

Anche se le dimissioni di massa vennero all'epoca sventate, il sindaco avrebbe appunto procurato, tramite un prestanome, una consulenza presso Asm Vigevano alla consigliera, coinvolta per assicurarsi il suo sostegno. Consulenza di cui la municipalizzata non aveva alcuna effettiva necessità. Il solo scopo dell'operazione sarebbe stato quello di garantire un illecito vantaggio economico alla donna. I tre dirigenti di Asm Vigevano, pur consapevoli dell'inutilità della prestazione, avrebbero collaborato a vario titolo per conferire alla consigliera comunale il prezzo della corruzione, una consulenza legale.

Salvini difende il sindaco della Lega

La procura di Pavia fa sapere che sono in corso perquisizioni, acquisizioni documentali a carico di enti pubblici, studi professionali, società e di persone fisiche (pubblici ufficiali, legali rappresentanti di società, professionisti) e audizioni di testimoni " al fine di ricercare ulteriori riscontri ". Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha difeso il sindaco Ceffa (appartenente al Carroccio) dopo l'arresto. " Conosco Andrea Ceffa (come lo conoscono i suoi concittadini e tutta la Lega) come persona onesta e corretta e all'esclusivo servizio del bene della sua città.

Da ministro ho lavorato con lui su alcune opere strategiche a partire dalla Vigevano-Malpensa e confido possa tornare al più presto in ufficio

Io personalmente e tutto il partito siamo al suo fianco, certi della sua integrità, e contiamo che possa chiudersi rapidamente questa brutta pagina, sicuri che- conclude -.".