"Vogliono metterlo a tacere". E l'avvocato di Hannoun attacca il Giornale

Dopo l’arresto di Mohammad Hannoun il dito è puntato contro di noi: la linea della difesa del presidente della comunità palestinese italiana punta dritto sulla tesi della persecuzione politica e mediatica. A sostenerla è l’avvocato Dario Rossi, che all’Ansa ha parlato apertamente di un’operazione costruita nel tempo e non frutto di elementi nuovi emersi all’improvviso. "Si cerca un pretesto per metterlo a tacere. Ne parlavamo da tempo con Hannoun e ci chiedevamo quando sarebbe successo: da sei mesi si assiste a una campagna martellante, tutti i giorni, in Parlamento e su alcuni giornali. Era evidente che si volesse far calare il sipario su di lui", l’analisi di Rossi, che ha ricordato come "Il Tempo abbia dedicato 55 prime pagine" al suo assistito.

Secondo il legale, il fermo di Hannoun sarebbe il punto di arrivo di una lunga pressione esercitata soprattutto sul piano dell’esposizione pubblica. Il difensore ha posto l’accento sul fatto che l’attività di Hannoun si sarebbe sempre svolta alla luce del sole: "Hannoun abbia lavorato alla luce del sole, dicendo cose sensate e impegnandosi per gli altri, senza che nessuno sia mai andato davvero ad analizzare i contenuti del suo lavoro". E ancora: "Organizza missioni, ha bilanci redatti da un commercialista, con tutte le ricevute in ordine". Per Rossi, dietro l’inchiesta ci sarebbe "una chiara volontà politica di metterlo a tacere, perché ha una grande capacità politica ed è andato più volte in Palestina insieme a numerosi esponenti della politica italiana del centrosinistra".

Pur denunciando quella che definisce una pressione sistematica, il legale ha rimarcato di confidare nell’esito giudiziario: "Ho però piena fiducia nella magistratura - ha precisato Rossi - perché alla prova dei fatti non emergerà nulla". E ha ricordato come Hannoun fosse già stato indagato in passato: "Lui dal 2003 al 2010 è stato sottoposto a indagini per lo stesso reato. Tutto archiviato dopo anni di indagini e intercettazioni, con la conclusione che la sua attività era identica a tutte le altre organizzazioni umanitarie".

A difendere pubblicamente la figura di Hannoun è intervenuto anche Husein Salah, portavoce della comunità islamica di Genova, che s’è detto fiducioso sull’esito dell’inchiesta: "Siamo molto tranquilli, perché siamo sicuri che la giustizia italiana farà il suo corso, e Hannoun sarà prosciolto dalle accuse, come già è accaduto 15 anni fa". Ma Salah ha aggiunto una nota critica sul clima che si è creato attorno alla vicenda: "Seguiamo però con preoccupazione tutta la campagna mediatica e politica che tende a criminalizzare non solo chi porta aiuti a Gaza, ma anche tutto il movimento a sostegno della popolazione palestinese".

Quanto alle attività contestate, Salah non ha dubbi: "La sua è un'attività benefica che porta avanti da moltissimi anni, ed è destinata alla popolazione civile. E tutti sappiamo di quanto bisogno di aiuti c'è a Gaza ancora oggi".