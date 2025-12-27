Hannoun, la soddisfazione di Meloni per l'arresto: "Operazione complessa"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sull'arresto del presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia. "Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l'operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro".

Continua Meloni: "Tra queste, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, definito dagli investigatori "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas" e "vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas"".

La premier ha espresso "il più sentito ringraziamento, mio personale e a nome di tutto il governo, a quanti hanno reso possibile quest'operazione - Procura di genova, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, oltre al supporto informativo fornito da Aise-Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna".