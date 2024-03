Nata in Iran, è miss Germania. Ma scoppia la polemica sui social

Furiose polemiche in Germania dopo l'elezione di Miss Germania 2024, che ha visto premiata la 39enne Apameh Schönauer. A scatenare la rabbia del popolo social è il fatto che la reginetta di bellezza sia una donna di origini iraniane. Subito dopo la proclamazione della vincitrice, non è stato possibile contare la valanga di giudizi negativi espressi dai cittadini tedeschi delusi, che si aspettavano una scelta diversa.

Non sono purtroppo mancati anche commenti razzisti.

Miss Germania 2024

A vincere il titolo quest'anno è stata Apameh Schönauer. Architetto di 39 anni e madre di due bambini, la Schönauer ha la cittadinanza tedesca, ma è nata in Iran, per la precisione a Teheran. La donna si è costruita una vita a Berlino, dove ha creato anche una famiglia. A quanto pare sono stati i genitori di lei, molti anni prima, a prendere la decisione di lasciare l'Iran per cercare futuro altrove. La famiglia si trasferì quindi in Germania. Una scelta presa anche per garantire ad Apameh e a sua sorella maggiori diritti e libertà.

Trascorso del tempo, tutta la famiglia ha acquisito la cittadinanza tedesca, anche se non sono mancanti brutti episodi di razzismo e pregiudizio. Episodi che Apameh Schönauer, ormai una donna adulta, aveva creduto di essersi lasciata alle spalle. Questo, almeno, fino al concorso di bellezza, quando è stata proclamata vincitrice di Miss Germania 2024. A far parte della giuria, composta da sei personaggi noti, la scrittrice Vivien Wulf e l'attrice Sharon Battiste.

In sostanza, Schönauer non è " abbastanza tedesca " per rappresentare il Paese. Rimostranze che si sono viste anche durante il concorso Miss Giappone 2024, quando il popolo social giapponese è insorto per l'elezione di Carolina Shiino, di origini ucraine ma con cittadinanza giapponese.

La vittoria di Apameh Schönauer all'Europa-Park Erlebnis-Resort ha scatenato un vero e proprio putiferio. Polemiche che, a distanza di giorni, non si sono ancora esaurite.

La reazione

Subito dopo aver vinto il premio, la Schönauer, attivista per i diritti delle donne, ha dichiarato di voler "utilizzare la visibilità e la portata di Miss Germania per promuovere la diversità, sostenere le donne forti in tutti gli ambiti della vita e celebrare la forza incrollabile che risiede in ognuno di noi", come riportato da welt.de.

Gli attacchi sui social l'hanno indubbiamente ferita. La donna ha dichiarato di essersi aspettata una reazione del genere, ma fino a un certo punto.