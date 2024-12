La chat dell'orrore su Telegram: le istruzioni su come stuprare le donne

Ascolta ora 00:00 00:00

Migliaia di uomini utilizzavano una chat creata su Telegram per scambiarsi consigli e suggerimenti su come sedare e stuprare le donne. Germania sotto choc per quanto emerso dall’inchiesta condotta dalla redazione del programma tedesco d'inchiesta STRG_F, dell'emittente ARD, nei giorni della sentenza che ha condannato per stupro cinquantuno uomini capitanati da Dominique Pélicot, l'orco che per dieci anni ha sedato la moglie Gisele per offrirla sessualmente a conosciuti.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini durate un anno, erano quasi 70 mila gli uomini di ogni nazionalità che si confrontavano sui modi per stuprare le donne e farla franca. Nei vari messaggi scambiati, gli utenti hanno affermato di aver aggredito sessualmente delle donne – moglie, compagne ma anche sorelle e madri – condividendo le istruzioni. Non paghi, alcuni membri della chat Telegram hanno condiviso delle foto e dei video (anche live) delle aggressioni sessuali. In un caso, un uomo di nazionalità tedesca ha affermato che avrebbe sedato la moglie per farla stuprare da altri, esattamente come Pélicot.

I dettagli sono agghiaccianti. Uomini che discutono di tempistiche e dosaggi dei farmaci da utilizzare per rendere le vittime incoscienti, ma anche di negozi online dove assicurarsi i sedativi – spacciati per prodotti per capelli – senza controllo. Nel corso dell’indagine alcuni gruppi sono stati disattivati, ma agli utenti sono stati inviati nuovi link a nuovi gruppi.

La palla passa alle autorità. Gli investigatori hanno dichiarato di aver fatto importanti passi avanti negli ultimi anni nel convincere Telegram a condividere informazioni collegate alle indagini su terrorismo e contenuti di abusi sessuali su minori.

Dal canto suo, Telegram ha ribadito di voler prendere provvedimenti contro gruppi di questo tipo: “Abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti dell'uso improprio della sua piattaforma. Qualsiasi utente sorpreso a farlo verrà bloccato immediatamente".