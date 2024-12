Caso Pelicot, condannato a 20 anni l'ex marito che la drogò e fece stuprare da 50 sconosciuti

Ascolta ora 00:00 00:00

- Notizia in aggiornamento -

Dominique Pelicot è stato dichiarato colpevole e condannato a 20 anni di reclusione con l'accusa di stupro aggravato nei confronti della ex moglie Gisèle. La sentenza è stata emessa questa mattina dai giudici del Tribunale penale di Avignone, in Francia, dove si celebra il processo. Nel corso della giornata verranno precisate le pene nei confronti degli altri 50 imputati.

La sentenza

Il 72enne era accusato di aver drogato la moglie per circa un decennio e di averla fatta ripetutamente violentare da decine di uomini ingaggiati online nella loro casa di Mazan. I giudici hanno accolto la richiesta del pm condannando l'imputato a 20 anni di carcere, il massimo della pena prevista dal codice penale francese per il reato di stupro con circostanze aggravanti, in questo caso la sottimissione chimica e il vincolo matrimoniale. Pelicot è stato riconosciuto colpevole anche per la detenzione di alcune foto a sfondo sessuale che ritraevano la figlia Caroline e le ex nuore.

Pene inferiori per gli altri 50 imputati

Nessuno degli altri 50 imputati è stato assolto, ma le condanne sono notevolmente inferiori rispetto a quelle richieste dall'accusa. I pubblici ministeri avevano fissato una pena minima di 10 anni per gli altri stupri e quattro per l'unico imputato accusato di molestie. Jean-Pierre M., 63 anni, definito come il "discepolo" di Pelicot, è stato condannato a 12 anni di carcere. È stato l'unico imputato a non comparire per atti commessi contro Gisèle Pelicot, ma contro la sua stessa moglie, che ha drogato affinché Dominique Pelicot potesse violentarla.

Le dichiarazioni prima della sentenza

Prima che fossero emessi i verdetti, i giudici hanno dato la possibilità a tutti gli imputati di rilasciare dichiarazioni spontanee. Alcuni hanno detto di " non aver nulla da aggiungere ", mentre una quindicina ha chiesto perdono a Gisèle.

qualunque sia la sentenza

per rispetto della vittima, in modo che non debba sopportare

Uno di questi ultimi, che si è recato sei volte a casa della famiglia Pelicot e per il quale l'accusa ha chiesto 16 anni di carcere, ha annunciato che "" non farà appello "" un nuovo processo.