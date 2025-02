Spinge la moglie nella tromba dell'ascensore. Ma a morire è lui

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma nella periferia di Madrid, dove si è verificato un tentato femminicidio conclusosi con la morte di un uomo di 77 anni e il ferimento della consorte, rimasta viva per miracolo.

Secondo quanto riferito dai quotidiani spagnoli, l'episodio è avvenuto mercoledì scorso, intorno alle ore 14.45, a Entrevias, un quartiere collocato nel sud di Madrid. All'interno di un appartamento al numero 25 di via Sierra de Contraviesa, si sarebbe verificato un violento litigio fra una coppia di coniugi. I due stavano discutendo animatamente quando all'improvviso, in preda a un raptus, il 77enne ha strattonato la consorte di 71 anni e ha tentato di gettarla nella tromba dell'ascensore per farle fare un volo di tre piani.

Al termine di una furiosa colluttazione entrambi gli anziani sono precipitati nel vuoto, e all'interno del complesso abitativo si è scatenato il panico. Le urla dei due, infatti, hanno richiamato l'attenzione di altre persone da cui è partito l'allarme.

Sul posto si sono presentati i soccorsi e gli agenti della polizia spagnola. Nulla da fare per il 77enne Joaquin T.M., morto a seguito della caduta. L'uomo è spirato dopo 30 minuti di rianimazione cardio-polmonare. La moglie, invece, è stata trasportata di corsa in ospedale, dove adesso si trova ricoverata in gravi condizioni. La signora ha riportato fratture multiple e necessita di tempo per recuperare e riprendersi dal trauma.

Spetta alla Polizia nazionale e municipale di Madrid fare chiarezza sull'accaduto. Tutto fa pensare a un tentato femminicidio. Interrogati dagli inquirenti, i vicini di casa hanno riferito di aver sentito litigare spesso la coppia. Anche quel giorno i due coniugi stavano discutendo animatamente. La situazione è degenerata al punto da spingere il 77enne a compiere un gesto del genere.

Stando alle ultime ricostruzioni fornite dagli investigatori, è probabile che ci sia stato un primo tentativo di gettare la

moglie nella tromba dell'ascensore. Poi, nel corso di una furiosa lotta, entrambi avrebbero perso l', cadendo nel vuoto. Si attende il racconto della 71enne Rosa M.C.A per comprendere meglio i fatti.