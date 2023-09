Abusava sui figli per i follower: le rivelazioni choc sulla mamma youtuber

Maltrattava e abusava dei suoi sei figli, solo per ottenere follower. Con questi gravissimi dati di imputazione è stata arrestata il mese scorso Ruby Franke, la mamma 41enne di professione youtuber che sul suo canale 8 Passengers (8 Passeggeri), insieme al marito e alla sua socia, la terapeuta 54enne Jodi Hildebrandt, anche lei arrestata con l'accusa di maltrattamento di minori, condividevano "metodi educativi" ai limiti della tortura.

Il canale degli orrori

Franke spiegava come educava i suoi figli raccontando nei minimi particolari anche le punizioni, come negare cibo e spazio personale, costringerli a fare flessioni e a saltare la scuola per pulire il pavimento quando si comportavano male, o addirittura togliere il letto al figlio maggiore per sette ben mesi. Ma questo era solo una minima parte. La polizia che aveva avviato le indagini ha scoperto ben altro. È emerso che la donna, in combutta con la sua socia, avrebbe usato pepe di Cayenna e pasta di miele per 'medicare le ferite' inflitte ai due figli più piccoli, che sono stati ricoverati in ospedale il mese scorso dopo l'arresto delle due donne. Inoltre, un rapporto della polizia relativo ad una perquisizione effettuata nella villa della famiglia Franke rivela che il figlio 12enne ha raccontato agli inquirenti di essere stato legato con una corda e nastro adesivo dalla terapista.

I traumi dei figli

Nel rapporto, gli agenti hanno descritto il ragazzino come " emaciato " e " anormalmente magro e debole ": era stato legato con con nastro adesivo e sul suo corpo sono state trovate ferite aperte. Gli abusi sono emersi proprio grazie al 12enne, che era riuscito a liberarsi e a scappare da un finestra chiedendo ad un vicino acqua e cibo. Questo vedendo il nastro adesivo stretto intorno alle caviglie del ragazzino, si è insospettito e ha chiamato la polizia.

Oltre 2,5 milioni di follower