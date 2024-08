Accoltellamenti al Carnevale di Notting Hill: allarme sicurezza dopo l'attentato di Solingen

Ascolta ora 00:00 00:00

Quest'anno il Carnevale di Notting Hill è stato macchiato dal sangue. Tre persone sono state accoltellate durante l'evento che, tradizionalmente, chiude l'estate nell'iconico quartiere londinese e 15 agenti di polizia sono stati feriti. Quella che dovrebbe essere la festa delle famiglie, una consuetudine iniziata 60anni fa che ha trovato ampio riscontro di pubblico, e da qualche tempo anche un'eco internazionale, si è trasformato in un pericolo per le decine di migliaia di persone che ne hanno preso parte.

Il bilancio fatto dalla polizia metropolitana per il primo giorno di festa è devastante, perché oltre agli accoltellamenti e agli agenti feriti ci sono nel novero anche 90 arresti. Di questi, quattro sono stati compiuti per reati sessuali, 10 per aggressioni contro i soccorritori, 18 per possedimenti di un'arma offensiva, 8 per possedimenti di droghe di classe A, 13 possedimenti di droghe di classe B, 5 possedimenti di altre droghe. E ancora, 4 per possedimenti di protossido di azoto, 8 per possedimenti di droghe con l'intento di spaccio, 1 per furto, 6 per aggressioni, 4 per rapine, 1 per reato di ordine pubblico e 8 per "altri reati".

Dei feriti, fortunatamente nessuno degi agenti versa in gravi condizioni ma lo stesso non si può dire per gli accoltellati, perché una donna di 32 anni si trova ricoverata e lotta tra la vita e la morte. Un uomo di 29 anni, invece, si trova in ospedale ma senza lesioni pericolose mentre per un terzo, di 24 anni, non ci sono informazioni sulle sue condizioni. La prima giornata del Carnevale è solitamente quella dedicata alle famiglie e ai bambini e il fatto che siano stati commessi così tanti crimini lascia l'amaro in bocca agli organizzatori e alle autortià, che hanno disposto un imponente servizio d'ordine per garantire la massima sicurezza.

D'altronde, il Carnevale di Notting Hill è una delle feste più partecipate d'Europa e quest'anno cade a pochi giorni dall'attentato terroristico di Solingen, in Germania. Va da sé che l'attenzione è stata massima fin dai giorni precedenti, tanto che alla polizia metropolitana, per l'occasione, sono stati concessi più poteri per la sorveglianza del territorio. Nonostante il massimo dispiegamento di forze e la necessità di sorvegliare il territorio, un ispettore capo detective della Met Police, come riportato dal Daily Mail, ha riferito che gli agenti hanno delle remore a effettuare gli arresti perché temono di essere accusati di razzismo.

Purtrompo, tuttavia, sappiamo che per una minoranza di persone, il Carnevale è un'opportunità per commettere un crimine o per cercare uno scontro violento

", ha dichiarato il portavoce della polizia metropolitana, il comandante Charmain Brenyah.