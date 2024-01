L'abuso sullo studente poi la fuga: in manette insegnante di 26 anni

Accusata del reato di stupro per aver avuto rapporti sessuali con uno studente minorenne, un'insegnante di matematica del Missouri è stata arrestata in Texas dopo aver tentato di far perdere le proprie tracce. Nei guai anche il padre del 16enne, che sarebbe stato al corrente della situazione: anche lui è finito in manette.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, la protagonista della vicenda Hailey Nichelle Clifton-Carmack, 26enne originaria di Waynesville vicino a St. Louis, è stata arrestata lo scorso venerdì 5 gennaio dal dipartimento di polizia di Garden Ridge, nella contea di Comal. I fatti contestati, invece, si sono verificati in Missouri, nella contea di Pulaski, dove la ragazza esercitava la sua professione di insegnante, ovvero a quasi 1.300 chilometri di distanza dal luogo in cui è stata fermata dalla polizia.

Secondo quanto riportato nei documenti depositati in tribunale, i rapporti sarebbero avvenuti anche all'interno della scuola, e i due avrebbero anche incaricato in più di un'occasione alcuni compagni di classe dell'adolescente di fare da sentinelle nel caso in cui si avvicinasse qualcuno. A contattare il dipartimento dello sceriffo della contea di Pulaski è stato l'ufficiale delle risorse scolastiche di Laquey, il quale ha denunciato la relazione clandestina alla polizia. Fondamentale la testimonianza fornita da un altro giovane studente, che avrebbe mostrato al dirigente e quindi agli inquirenti le foto dei graffi sulla schiena del 16enne.

Gli investigatori si sono presentati a scuola l'8 dicembre per parlare con l'insegnante e prendere il suo cellulare, anche se hanno dovuto attendere di ottenere il mandato per poterlo esaminare e verificare la veridicità delle parole della 26enne, che negava l'esistenza di una relazione con lo studente. Una volta ricevuta l'autorizzazione, dai messaggi salvati è emerso tutto con chiarezza.

Il 23 dicembre 2023 Hailey Nichelle Clifton-Carmack è scappata dal Missouri per paura di ricevere mandati di arresto, spiegano le autorità, anche se in realtà ha riferito di essersi semplicemente spostata in Texas dove vive la sua famiglia. L'insegnante del distretto scolastico di Laquey R5 è stata arrestata "senza complicazioni" e rinchiusa nel carcere della contea di Comal. Per lei l'accusa di contatto sessuale con uno studente, stupro di secondo grado, pericolo per il benessere di un minore e molestie su minori: la cauzione è fissata a 250mila dollari.