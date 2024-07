Lady D e i sentimenti di William per Harry: cosa rivelano le lettere della Principessa Diana

Ascolta ora 00:00 00:00

Pare impossibile da credere, considerato l'elevato livello di tensione ormai raggiunto dai due fratelli, eppure c'è stato un tempo in cui il Principe William e suo fratello minore, Harry, erano davvero legati. A rivelarlo è la fonte più attendibile: la Principessa Diana. Il quotidiano britannico The Indipendent ha infatti riportato alcuni estratti delle lettere scritte da Lady D, lettere in cui la donna parlava anche del rapporto fra i suoi due adorati figli.

L'amore di William

Nelle lettere strettamente personali che inviava a Violet Collison, l'ex governante della sua famiglia, Diana parlava anche di William e di Harry, all'epoca ancora bambini. "William adora il suo fratellino e passa tutto il tempo a riversare su Harry una scorta infinita di abbracci e baci ", scriveva, entusiasta, rivelando l'affetto nutrito dal maggiore dei suoi figli nei confronti del minore. La lettera in questione è un biglietto di Natale e Capodanno datato 1994, e contiene anche uno scatto che ritrae la Principessa con William ed Harry. Un quadretto dolce e felice che suscita adesso grande nostalgia, considerato gli attriti che ci sono fra i membri della famiglia reale.

In un'altra lettera, scritta a mano e inviata direttamente da Kensington Palace, Lady D ringraziava la sua "Collie" per il regalo inviato ad Harry. La missiva era datata 25 settembre 1984. Tanti i messaggi e i biglietti. Molti di questi erano dei ringraziamenti che la Principessa inviava all'ex governante per i regali e i pensieri ricevuti per Natale, o per i compleanni dei figli. Spesso la Principessa includeva anche dei piccoli commenti scritti di suo pugno, e proprio da questi, adesso, si è riusciti ad ottenere degli spaccati della sua vita.

A quanto pare William nutriva un amore sincero nei confronti del fratello minore, quell'Harry che tanto faceva discutere da ragazzo, il secondogenito non destinato ad essere Re. Purtroppo tutta una serie di incomprensioni e livori ha portato i due fratelli a separarsi.

L'ultima discussione

Come se la situazione non fosse già abbastanza critica, sembra che i due fratelli si stiano ora scontrando anche per la questione eredità. Stando alle notizie che arrivano dal Regno Unito, Re Carlo non avrebbe diviso equamente i suoi lasciti ai figli.

Il Duca di Sussex, del resto, si è ritirato dagli incarichi pubblici, rinunciando ai finanziamenti reali, mentre William è destinato a diventare Re.

Sembra che Carlo, una volta divenuto sovrano, abbia conferito al primogenito il Ducato di Cornovaglia, che ha un valore di circa 23 milioni di sterline l'anno.