"Un nuovo libro dopo la morte di re Carlo". La mossa di Harry contro il principe William

Il principe Harry starebbe preparando uno sgambetto per il fratello alla morte del loro padre, re Carlo III. L'esperto reale Kinsey Schofield ha rivelato che il duca del Sussex starebbe valutando l'ipotesi della pubblicazione di un nuovo libro dopo "Spare", uscito lo scorso anno a gennaio. Lo stesso Harry aveva già dichiarato di avere così tanti contenuti da rivelare che avrebbe potuto pubblicare un secondo libro che, secondo le indiscrezioni, sarebbe già in cantiere. E pubblicarlo dopo la morte del re potrebbe rappresentare una nuova sfida al principe William, che a quel punto sarebbe già successo sul trono d'Inghilterra.

" Penso che sia pronto a scrivere di nuovo della sua famiglia. Stava aspettando di pubblicare un libro dopo la morte della regina Elisabetta ", ha detto il commentatore reale nel suo "Kinsey Schofield Unfiltered" su Youtube lo scorso giovedì. " Originariamente si era detto che ci sarebbe stata un'altra pubblicazione subito dopo la morte della defunta regina. Ma ora sospetto che forse pubblicherà un libro dopo la morte di suo padre ", prosegue Schofield. I rapporti tra William e Harry sono sempre più tesi e non sembrano esserci margini di riavvicinamento, anche se con re Carlo III in vita qualche speranza il secondogenito del figlio della regina Elisabetta II e di Lady Diana l'avrebbe ancora.

Tuttavia, alla morte del re, quando gli succederà naturalmente il principe William, ogni legame tra i due fratelli potrebbe rompersi del tutto. Il principe Harry sarà sicuramente presente al funerale del padre, e questo il fratello non glielo potrà impedire, ma gli esperti nutrono molti dubbi che il duca del Sussex venga invitato all'incoronazione di William. Le esequie di re Carlo III potrebbero essere l'ultima occasione per Harry di presentarsi ufficialmente a corte, a meno di un ripensamento del principe del Galles, che da tempo sembra abbia preso il posto del principe Filippo nel ruolo di tutore del disciplinare. Le interviste rilasciate dal duca di Sussex in tv e il libro, nonché l'assenza in questi mesi di malattia di Kate Middleton, avrebbero fatto maturare nel principe William la decisione di interrompere qualunque rapporto col fratello in modo definitivo.

Il principe Harry è già stato ammonito dalla famiglia reale di non pubblicare alcun libro nel futuro se vuole tenere aperta una flebile possibilità di ricongiunzione con la famiglia.

Il pensiero che potrebbe volerdel fratello, o comunque i suoi primi mesi sul trono con un nuovo libro di rivelazioni, per altro difficilmente verificabili. Un affronto che William e l'intera Royal family non potrebbe mai accettare dopo quello del primo libro.