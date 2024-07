Harry è furioso: "Tornerà a casa nel giro di dieci anni, ma senza Meghan"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il principe Harry sarebbe stanco della California e arrabbiato con Meghan, che lo avrebbe spinto ad abbandonare la royal family. Inoltre sentirebbe sempre più forte la nostalgia di Londra. Nel Regno Unito, infatti, il duca aveva una quotidianità programmata, uno scopo, un ruolo istituzionale, mentre negli Stati Uniti si sentirebbe il classico pesce fuor d’acqua. Per questo, sostiene lo storico Hugo Vickers, Harry potrebbe presto decidere di tornare a casa da solo, senza la moglie e cercare di ricucire i rapporti con la famiglia, riprendendo in mano quella che considererebbe la sua vera vita, lasciata in sospeso in patria nel 2020, dopo la Megxit.

A Londra senza Meghan

“Penso che [Harry] tornerà a casa” , ha dichiarato convinto lo storico ed esperto reale Hugo Vickers, intervistato dal royal editor del Sun Matt Wilkinson durante il programma “The Sun Royal Exclusive”. “Se tornerà casa sarà un bene per lui, perché…credo che sia piuttosto arrabbiato” . Lo storico ritiene persino che questo ritorno definitivo avverrà “nel giro di dieci anni” .

“Pensi che tornerà a casa da solo?”, ha chiesto Wilkinson. “Sì” , ha confermato Vickers, aggiungendo: “Il Re…ha lasciato una porta aperta per lui”. L’ipotesi secondo cui Carlo III aspetterebbe ancora il ritorno a casa del suo secondogenito è stata suggerita da diversi commentatori reali, tutti abbastanza certi del fatto che Sua Maestà avrebbe un unico desiderio: rivedere tutta la sua famiglia riunita, compresi i nipotini Archie e Lilibet Diana, figli di Harry e Meghan.

Il sovrano, pur contrariato dal comportamento del duca, sarebbe disposto a perdonarlo, a cercare un compromesso e perfino a riaccoglierlo a Palazzo, nel ruolo che gli spetterebbe per nascita. A proposito dei doveri ufficiali a cui il principe ha rinunciato nel gennaio 2020, Hugo Vickers ha affermato: “Stava facendo un buon lavoro…sembrava così felice. Di solito sei felice quando compi il tuo dovere e lo fai per gli altri…”. In questi ultimi anni, al contrario, Harry avrebbe perso di vista lo scopo della sua vita. La sua decisione di tagliare i ponti con la famiglia avrebbe svuotato di significato la sua quotidianità, rendendola triste e solitaria.

“Entro dieci anni”

La presenza della duchessa non sarebbe di aiuto: “Ritengo che Harry sia terrorizzato all’idea di perdere [Meghan] e, a dire la verità, sembra vagamente terrorizzato da lei. È un po’ complicato da esprimere…”. Il principe si troverebbe tra due fuochi, diciamo così, la famiglia e la moglie. Sa che sceglierne uno implicherebbe, probabilmente, dover rinunciare del tutto all’altro. Harry, però, non vorrebbe essere costretto a fare una scelta: forse, spera ancora di riuscire a trovare una terza via, un compromesso che possa ricomprendere entrambi i suoi affetti nella sua esistenza.

Il royal editor Matt Wilkinson ha commentato: “Non conosco Harry, ma non penso che questa sia la vita che avrebbe voluto”. Hugo Vickers ha ribattuto: “La cosa particolarmente triste è che la regina Elisabetta ha dato loro l’intero Commonwealth da esplorare. William e Catherine si sarebbero occupati delle questioni interne e il Commonwealth, con cui entrambi sono impegnati, poteva [rientrare nel raggio d’azione] di Harry e Meghan. Ma per loro non era abbastanza. Poteva essere meraviglioso, ma si è scoperto che non era così”.

Un’occasione sprecata, una partita, diciamo così, che i duchi di Sussex avrebbero giocato male e con scarsa lungimiranza. Soprattutto perché il loro business non avrebbe ottenuto, almeno finora il successo sperato. In più Harry sarebbe furioso con Meghan per la questione riguardante la linea di biscotti per cani del brand American Riviera Orchard, pubblicizzata proprio durante il Trooping The Colour, lo scorso 15 giugno. Quello doveva essere il giorno dedicato a Carlo III, alla monarchia e a Kate Middleton, tornata a mostrarsi in pubblico dopo mesi di assenza.

Ormai rabbia, frustrazione, nostalgia, incertezza e solitudine caratterizzerebbero le giornate del duca. A tal proposito l’esperto reale Tom Quinn ha spiegato al Mirror: “Durante i suoi primi sei mesi negli States Harry ha trovato tutto nuovo e stimolante, ma il glamour è svanito definitivamente…”. Ora non avrebbe nulla da fare in California, ha puntualizzato Quinn: tutto sarebbe già programmato e preparato da altri.

Inoltre Harry non avrebbe abilità pratiche per dare una mano con le innumerevoli mansioni che di certo sono all’ordine del giorno in una villa grande come quella di Montecito: “Dopo aver fatto uscire il cane per la passeggiata, la

“Meghan fa del suo meglio per supportare Harry, ma lei è nel suo ambiente naturale, lui in un mondo estraneo che diventa sempre più sconosciuto”.

sua giornata è lunga e solitaria”, ha aggiunto l’esperto.