Aereo con a bordo un ministro finisce fuori pista e prende fuoco: il terrore dei passeggeri

Paura per i passeggeri a bordo del volo charter operato da Airjet Angola: durante le fasi di atterraggio, l'aereo è finito fuoripista, andando addirittura a fuoco. Fortunatamente non si sono registrati dei feriti, tuttavia sono stati minuti di autentico terrore. Fra le persone che stavano viaggiando sul velivolo, si trovava anche Louis Watum Kabamba, ministro delle Miniere del Paese della Repubblica Democratica del Congo.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, l'episodio si è verificato nel corso della giornata di ieri, lunedì 16 novembre. L'aereo, un Embraer ERJ-145LR, aveva portato a termine la tratta Kinshasa - Kolwezi, nella provincia di Lualaba, e si trovava in piena fase di atterraggio. A un tratto, mentre svolgeva le manovre, è uscito fuori pista e la sezione di coda ha preso immediatamente fuoco.

Si è scatenato l'allarme. Mentre il velivolo veniva circondato dalle fiamme e da un denso fumo nero, i passeggeri si sono precipitati all'esterno, in preda al panico. Nel frattempo, sono arrivati i soccorsi che, muniti di manichette dell'acqua, hanno cercato di sedare l'incendio. Fra i passeggeri, anche Louis Watum Kabamba, ministro della Repubblica Democratica del Congo. Isaac Nyembo, consigliere per le comunicazioni del ministro, ha spiegato che l'aereo " è uscito di pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Kolwezi, nella provincia di Lualaba ". Le immagini che circolano in rete sono a dir poco spaventose, tuttavia non ci sarebbero stati morti o feriti. A seguito dell'episodio, il velivolo è andato distrutto.

Non si conoscono le cause che hanno portato al terribile incidente. Le autorità locali stanno investigando.

Il ministro Louis

Watum Kabamba era diretto alla, dove è recentemente crollato un ponte, cosa che ha provocato quindici morti. Le sue intenzioni erano quelle di prendere visione di persona della situazione.