“Aggrediscono donne e bambini piccoli”. È ancora guerra tra tunisini e subsahariani

Nonostante le condizioni meteo non ottimali, i migranti non rinunciano a prendere il mare in direzione dell'Italia. Il vento di maestrale che in questi giorni soffia sul Mediterraneo e sulle coste meridionali del Paese è vigoroso e il moto ondoso ben formato, tale da rendere difficoltose anche le operazioni di recupero e ricerca in mare. Sono diversi i naufragi che si sono verificati nelle ultime 24 ore e circa 30 i migranti dispersi. Mentre le organizzazioni puntano il dito irrazionalmente contro l'Italia per i morti in mare, dall'altra parte del Mediterraneo, con maggiore ragionevolezza, sanno chi sono i veri responsabili di queste tragedie.

" I passeggeri devono assumersi le loro responsabilità. Se vuoi lasciare la Tunisia, non è questo il modo di prendere il mare quando il tempo non è bello: la vita umana vale più di ogni altra cosa, l'Europa no ", dice un nordafricano evidentemente lucido nella sua analisi del fenomeno. Ma secondo alcuni la fretta nel voler partire si inserisce nella faida in corso tra subsahariani e tunisini, che si sono stancati di vedere le loro città degradate e in mano alle bande di irregolari che le mettono a ferro e fuoco nell'attesa di prendere il mare. " Vi facciamo venire a casa nostra senza documenti senza niente, lavorate per avere soldi per partire e dopo che arrivate diventate banditi visto che siete in minoranza ", scrive un tunisino esasperato rivolgendosi ai subsahariani.