Massacrato a calci e pugni, italiano in fin di vita a Lanzarote. "Non sappiamo perché"

Ascolta ora 00:00 00:00

Aggressione choc a un nostro connazionale che si trovava all'estero. Il 30enne Salvatore Sinagra è infatti stato pestato a sangue fuori da un bar di Lanzarote, alle Canarie. Ancora da capire le ragioni della terribile violenza, ma il giovane si trova adesso in gravissime condizioni e lotta fra la vita e la morte.

Una violenza senza spiegazioni

Secondo quanto riferito sino ad ora, Salvatore Sinagra, 30enne di Favignana (Trapani), stava giocando a calcio balilla fuori da un bar di Lanzarote, una delle isole delle Canarie, quando è stato preso di mira da alcuni clienti del locale. Qualcuno parla di un alterco sfociato poi in aggressione.

Il ragazzo è stato preso a calci e pugni con una violenza tale da lasciarlo esanime. I soccorsi, chiamati sul posto, hanno poi provveduto a trasportarlo di corsa all'ospedale di Las Palmas, dove in questo momento si trova ricoverato in gravissime condizioni. Le notizie che arrivano non sono buone: pare che il 30enne stia lottando fra la vita e la morte. Andrea Sinagra, padre del ragazzo, ha raggiunto l'isola subito dopo essere stato contattato, e in queste ore si trova al capezzale del figlio.

Salvatore ha subito un importante e delicato intervento chirurgico al cranio, ma per adesso le sue condizioni sono precarie.

Le indagini

Ancora molto fumose le circostanze di questa aggressione. Non si conosce il giorno preciso in cui l'episodio si è verificato. Sappiamo che Salvatore, pizzaiolo di Favignana, si era trasferito a Lanzarote per cambiare vita, e sull'isola aveva svolto la professione di pizzaiolo e gestore di un bar caffetteria.

Il giovane si trovava con alcuni amici davanti a un bar e stava giocando a calcio balilla quando si è verificata l'aggressione, di cui non si conoscono le cause. Sul caso indaga la polizia spagnola, ma al momento non si conosce l'aggressore, o gli aggressori. Qualcuno parla di feroce alterco, e poi di pestaggio. Sarebbe stata addirittura usata una spranga. Dopo aver commesso la violenza, il responsabile si è dileguato.

Per adesso non ci sono informazioni certe, cosa che non dà pace ai familiari della vittima. " Mio figlio è in coma con il cranio spaccato perché ha incrociato la persona sbagliata. Nessuno sa chi sia. La polizia spagnola mi dice che sta indagando ma finora non ci sono sviluppi" , ha dichiarato Andrea Sinagra a La Stampa.

La famiglia del giovane sta ricevendo assistenza dal Consolato italiano.

La solidarietà del Comune