Evacuata la Torre Eiffel per un falso allarme bomba: artificieri sul posto

Articolo in aggiornamento

Allarme bomba alla Tour Eiffel: il monumento simbolo di Parigi. Secondo quanto si apprende, questa mattina a mezzogiorno è iniziata l'evacuazione e attorno alle 15 sono arrivati gli artificieri per effettuare tutti i controlli necessari per questo tipo di circostanze. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma l'intera area attorno alla torre di ferro, straordinariamente affollata nel weekend che precede il ferragosto, è stata sgomberata. Sono stati liberati tutti i tre piani della torre, incluso il ristorante. "La polizia è sul posto con gli artificieri " ha affermato una portavoce della Sete, aggiungendo che si tratta di " una procedura abituale in questo tipo di situazione, che è anche infrequente ".