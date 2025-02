Allarme Gmail per 1,8 miliardi di utenti. L'FBI:"Rischio truffa". Ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

A tutti gli 1,8 miliardi di utenti Gmail è stato lanciato un "allarme rosso" per una truffa da parte degli hacker che potrebbero accedere ai loro account. L'attacco sfrutta l'intelligenza artificiale, creando sia chiamate automatiche deepfake che e-mail in grado di aggirare i stringenti filtri di sicurezza.

Come funziona la truffa

La combo tra telefonata e mail serve a convincere le vittime che il loro account Gmail è stato compromesso. Gli utenti ricevono una telefonata in cui viene comunicato loro che è stata rilevata un'attività sospetta nel loro account e che a breve riceveranno una mail con le istruzioni per risolvere il problema. Nella mail viene mostrato un sito web falso, identico a quello di Google, che chiede agli utenti di inserire le credenziali di accesso.

Gli esperti di sicurezza informatica hanno spiegato che l'obiettivo è quello di: " convincere la vittima a fornire il codice di recupero Gmail dell'utente, sostenendo che è necessario per ripristinare l'account ". Ma con questo metodo, non sono soltanto gli account Gmail a venire compromessi, ma anche tutti gli altri servizi connessi alla piattaforma che vengono presi di mira dagli hacker allo scopo di sottrarre soldi e dati sensibili.

L'allarme dell'FBI

Sulla truffa sta indagando anche l'FBI che ha esortato tutti a fare molta attenzione visto che: " Queste tattiche così sofisticate, possono causare perdite finanziarie devastanti, danni alla reputazione e compromissione di dati sensibili ". Questo soprattutto perché gli strumenti di intelligenza artificiale a disposizione dei criminali informatici hanno un costo relativamente basso: in uno studio, i ricercatori dell'azienda Malwarebytes hanno scoperto che il costo degli attacchi e-mail avanzati e sofisticati parte da soli 5 dollari, aggiungendo che l'avvertimento dell'FBI: " Non deve essere preso alla leggera ".

In questo: " Nessuno degli elementi utilizzati negli attacchi è nuovo, ma la loro combinazione potrebbe rendere la truffa estremamente efficace ", hanno spiegato ancora gli esperti di sicurezza. L'azienda a questo proposito, ha anche pubblicato alcune linee guida che gli utenti di Gmail devono seguire per non cadere vittime degli hacker.

Le linee guida

Gli utenti non devono mai cliccare su link o scaricare file da mail o rispondere a messaggi di cui la provenienza non è assolutamente certa. Inoltre non inserire informazioni personali su siti web a meno che non siano sicuri al 100% .

Utilizzate un gestore di password per compilare automaticamente le credenziali solo sui sitie monitorare i propri account per individuare eventuali segnali di accessio perdite di dati.