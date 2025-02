Altro che Intelligenza artificiale. È il pianeta delle scimmie

Ascolta ora 00:00 00:00

No, oggi non vi parlo di Intelligenza Artificiale, anche perché a vedere tutti quelli che vi parlano di AI ogni giorno, e AI per fare questo, e AI per fare quest’altro, e AI per non dover più leggere, e AI per non dover più pensare tanto lo fa l’AI, e AI che diventerà cosciente, sembra di vivere dentro Terminator ma poi vedi sempre i soliti primati umani che scrollano shorts sullo smartphone.

Invece, pensate a questo: in Sri Lanka oggi milioni di persone sono al buio, un blackout nazionale, con decine di ingegneri che si stanno affannando per ripristinare il guasto. L’interruzione è iniziata alle 11,30 di mattina (le 7 nostre) e ancora non sono riusciti a risolvere del tutto il guasto. Finché non ha parlato il ministro dell’Energia, Kumara Jayakody. Per dire che c’è stato un attacco hacker? Un’Intelligenza Artificiale ha spento tutto lo Sri Lanka? Oppure come nel 2022, con l’energia razionata a causa della crisi economica? Macché.

Kumara ha comunicato: «Una scimmia è entrata in contatto con il nostro trasformatore di rete causando uno squilibrio del sistema». Successe anche nel 2016 in Kenya, quando una scimmia entrò in contatto con il trasformatore della centrale idroelettrica di Gitaru.

Secondo me non sono due casi isolati. Insomma, pensate cosa può fare una scimmia, una sola.

Credevamo tutti, tra un’AI e l’altra, di aspettare Skynet e Terminator, e invece è. Che come nel film erano più intelligenti dei loro cugini umani. Stanno iniziando, preparatevi.