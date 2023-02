Amsterdam diventa puritana: stretta su cannabis, alcol e prostitute

Nel famoso quartiere a luci rosse, emblema della trasgressione e dello sballo, le serrande dovranno essere abbassate entro le 3 del mattino e ci sarà il divieto di fumare cannabis per strada. Ad Amsterdam, la svolta puritana che non ti aspetti. Roba da far trasecolare i turisti più libertini, quelli che nella capitale dei Paesi Bassi ci andavano solo per fare baldoria, rimorchiare a pagamento e fumarsi "cannoni" in libertà. Ora una serie di ordinanze varate dal consiglio comunale cittadino rischia di mandare in fumo (è proprio il caso di dirlo) i piani degli affezionati frequentatori della movida per adulti. Le nuove norme, che entreranno in vigore da metà maggio, sono state pensate per migliorare la vivibilità della zona.

Amsterdam, la nuova stretta sulla movida

Pare infatti che i residenti avessero lamentato disagi causati proprio dai turisti che ogni anno prendono d'assalto il quartiere, attardandosi fino a notte fonda e abusando spesso di alcol e droghe. Ecco: questo ad esempio non sarà più possibile, almeno formalmente. I nuovi provvedimenti, sostenuti da quasi tutti i consiglieri comunali, prevedono infatti il divieto di fumare cannabis per strada. Una regola destinata - in teoria - a cambiare le abitudini nel quartiere, anche se già immaginiamo le difficoltà dei controlli da parte delle autorità.

Vetrine a luci rosse chiuse alle 3

A quanto si apprende, inoltre, la città ha anche annunciato che il venerdì e il sabato nessun nuovo visitatore sarà ammesso nel quartiere della città vecchia dopo l'1. I ristoranti e i bar dovranno chiudere entro le 2. Più o meno, quel che accade in qualsiasi altra città. Cattive notizie anche per i turisti che si recavano ad Amsterdam in cerca di prostitute: le vetrine delle sex worker, stando alle nuove norme del Comune, dovranno essere sbarrate alle 3 del mattino. Ed è in arrivo anche una stretta sugli alcolici. Attualmente è illegale consumare alcol nella maggior parte degli spazi pubblici di Amsterdam ed è anche vietata la vendita di alcolici da asporto dal giovedì alla domenica, dopo le ore 16. Ebbene, tali regole verranno ulteriormente inasprite: le autorità locali chiederanno infatti agli esercenti di rimuovere completamente gli alcolici dalle loro vetrine.

La norma sui tossicodipendenti stranieri

Il consumo di cannabis, come accennato, non sarà tollerato in strada ma sarà comunque consentita la vendita di cannabis a condizioni specifiche, già previste dalle normative olandesi. Ma la novità è che i venditori dovranno premurarsi di non causare fastidio pubblico e di non attrarre tossicodipendenti stranieri. Quelli locali - se ne deduce - sono già sufficienti.