"Antisemitismo da contestualizzare". E la rettrice si dimette: bufera negli Usa

Le indagini e le polemiche sull’ondata di odio anti-ebraico esplosa nelle università americane dal 7 ottobre hanno avuto un primo risultato. Elizabeth Magill, rettrice dell’Università della Pennsylvania, si è dimessa quattro giorni dopo la sua testimonianza in un’audizione alla Camera a proposito di recenti episodi di antisemitismo e di minacce subite dagli studenti ebrei.

La notizia è stata diffusa dal presidente del consiglio di amministrazione dell’ateneo Scott L. Bok in una mail in cui è stato sottolineato che la donna ha “volontariamente” deciso di lasciare la sua posizione, anche se vi è la concreta possibilità che la decisione sia stata presa a seguito di pressioni interne all’università per tentare di placare la tempesta mediatica. All’interno del messaggio di posta elettronica vi erano anche le parole di commiato di Magill, secondo cui “ è stato un privilegio servire come presidente di questa straordinaria istituzione ”. Stando a quando appreso dal New York Times, l’ormai ex rettrice dovrebbe rimanere alla Penn come membro della facoltà di legge.

La polemica attorno ad Elizabeth Magill e alle sue colleghe di Harvard e Mit, Claudine Gay e Sally Kornbluth, è stata scatenata dalle risposte date alle domande della deputata repubblicana Stefanik. Nessuna delle tre donne, infatti, ha affermato che i comportamenti antisemiti violano i codici di condotta delle loro università, anzi hanno sottolineato che invocazioni al genocidio degli ebrei devono essere contestualizzate. La rettrice di Harvard ha dichiarato che “ quando le parole si trasformano in azioni, prendiamo provvedimenti ”, mentre Kornbluth ha spiegato che “ quel tipo di linguaggio viene indagato come vessazione solo se pervasivo e grave ”. Parole, queste, che hanno provocato lo sconcerto innanzi tutto della deputata Stefanik, e poi degli utenti dei social network, dove gli utenti hanno espresso tutta la loro indignazione. Precisazioni e scuse tardive non sono bastate a calmare gli animi. Non è da escludere, quindi, la possibilità che nei prossimi giorni anche le rettrici di Harvard e Mit annunceranno le loro dimissioni.