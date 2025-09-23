"Archie non ci andrà". Un altro "smacco" di Harry alla Royal Family

Il piccolo Archie Harrison di Sussex, primogenito di Harry e Meghan Markle, non frequenterà l'Eton College, prestigiosa scuola maschile del Regno Unito. Verrà a rompersi, dunque, una tradizione, dato che sia Harry, sia William sono stati entrambi studenti del celebre istituto. Questo apre a molti interrogativi.

Attualmente Harry e Meghan vivono con i loro figli - Archie e Lilibet - nella casa di Montecito, in California. La vita dei due Duchi di Sussex è molto distante da quella dei membri della Famiglia Reale. Tuttavia di recente è stato detto che i figli del secondogenito di Re Carlo III potrebbero frequentare una scuola britannica, in futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, Harry ha recentemente chiesto informazioni all'amica Joss Stone per avere alcune informazioni su alcuni istituti inglesi. Eton, però, non sarebbe stato preso in considerazione.

Stando a quanto riferito da un portavoce del Duca, Harry non vorrebbe mandare Archie a Eton per via del numero di ragazzi di alto profilo che frequentano la scuola, e per l'impatto politico dell'istituto. "Il principe Harry non ha ancora iscritto suo figlio a Eton, né ha intenzione di farlo ", ha dichiarato la fonte a MailOnline. In passato, del resto, il secondogenito del sovrano non ha fatto mistero dei suoi problemi a integrarsi all'interno della prestigiosa scuola, frequentata anche da William. William che, ai tempi, chiese al fratello minore di fare finta di conoscerlo. " All'epoca mi ha fatto male ", aveva rivelato Harry a 60 Minutes.

Da qui la decisione di orientarsi su altro. Harry si è rivolto all'amica e cantante Joss Stone, che ha quattro figli, per avere dei consigli. " Ci ha anche chiesto come ci stavamo ambientando ed era sinceramente interessato al nostro ritorno a casa. È molto caloroso e con i piedi per terra, come sempre" , ha dichiarato l'artista a Hello! " Forse anche Harry tornerà a vivere qui. Sarebbe bello. Stava dicendo quanto siano meravigliose le scuole qui e quanto sia importante la comunità per i bambini".

Insomma, niente Eton per Archie.

Discorso diverso per il. Dopo alcune discussioni in famiglia - inizialmente si era parlato del Marlborough College, scuola frequentata da Kate - il primogenito dei Principi di Galles siederà sui banchi di Eton.