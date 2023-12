Argentina, tempesta fa crollare il tetto di un palazzetto sportivo: 13 morti

Una tragedia scuote l'Argentina: nella località di Bahia Blanca, città di 300mila abitanti a oltre 600 km a sud di Bueonos Aires che sorge su una baia che si affaccia sull'Oceano Atlantico una forte tempesta ha causato 13 morti per il crollo del tetto di un palazzetto sportivo dove era in corso una gara di pattinaggio.

La nota del Comune

" Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte ", ha dichiarato il Comune in un comunicato, spiegando che i Vigili del Fuoco lavorano ormai da ore sul luogo dove le persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo le notizie provenienti dai media argentini, il crollo sarebbe da imputare direttamente alla forza del vento che ha soffiato con raffiche anche di 140 Km/h. " Fin dal primo momento, insieme al comitato di crisi, teniamo informata la popolazione attraverso i canali ufficiali del Comune", ha dichiarato il sindaco di Bahia Blanca, Federico Susbielles. " La situazione causata dalla tempesta è una catastrofe ”, ha aggiunto. Si segnalano anche molti feriti a causa dell'esplosione del tetto alcuni dei quali ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

I danni del maltempo

Il sindaco ha affermato che Club Estrella, Club Olimpo e Dow Center sono stati attivati ​​come centri di evacuazione perché decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Il forte temporale, oltre ai danni agli impianti elettrici, ha creato enormi difficoltà ai trasporti cittadini a causa di rami, alberi, cartelli stradali, pali e altre tipologie di infrastrutture caduti sulle strade. Il servizio meteorologico ha lanciato un'allerta arancione in diverse aree della provincia. Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente della nazione, Javier Milei, che si è rammaricato " profondamente " per la perdita di vite umane inviando le proprie condoglianze ai familiari delle vittime e invitando a rimanere dentro casa fin quando il maltempo non avrà mollato la presa e la situazione della viabilità non sarà tornata alla normalità.

Nel frattempo, la compagnia energetica Edes Sociedad Anónima che rifornisce la città, ha dichiarato che " gravi danni si sono verificati alle reti che distribuiscono l'energia elettrica” in città. L'azienda prevede di “iniziare a ripristinare il servizio gradualmente, dando priorità agli ospedali" , a partire dalle ore 7 (locali) del mattino. Il luogo dove è avvenuta la tragedia è il Club Bahiense del Norte, centro di allenamento anche dell'ex giocatore di basket Emanuel Ginóbili sul social X ha espresso cordoglio per quanto accaduto. Sono molto triste per quello che sta attraversando il mio club, la mia città e la regione. Un grande abbraccio a tutti e le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. Baia Forza!!"