Arrestato un uomo per il furto dell'opera di Banksy: ventenne fermato a Londra

Un uomo sospettato di essersi impossessato del cartello stradale su cui lo street artist Banksy aveva installato la sua più recente opera d'arte a Londra, è stato tratto in arresto nella giornata di oggi, sabato 23 dicembre. Stando a quanto riferito dalla Polizia metropolitana alla Bbc, il presunto responsabile, un ragazzo sulla ventina, è stato trattenuto con l'accusa di furto e danneggiamento.

L'ultimo lavoro di Banksy, con chiaro riferimento alla guerra vista la realizzazione di tre droni militari sullo sfondo rosso del segnale stradale di stop, era stato rubato appena un'ora dopo che il celebre artista aveva pubblicato una foto dell'opera sulla sua pagina Instagram. Neppure il tempo di essere inaugurata sul cartello posto all'incrocio tra Southampton Way e Commercial Way a Peckham, nel sud di Londra, che su di essa si sono avventati due individui intenzionati a impossessarsene a qualunque costo.

Le tante persone presenti in quel momento per ammirare l'opera hanno ripreso la scena coi propri cellulari, e i video sono diventati in breve tempo virali in rete e sui principali social network. Nel filmato si vede chiaramente un uomo con in mano un paio di tronchesi salire sopra il sellino di una bicicletta, per raggiungere l'altezza del cartello e tagliarne i supporti, così da poterlo sfilare dal palo di sostegno. Grazie alla preziosa collaborazione di un complice, che teneva fermo il mezzo a due ruote per impedire che fosse instabile, il ladro ha potuto prendere il lavoro di Banksy e allontanarsi indisturbato dal posto.