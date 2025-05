Attacco al coltello ad Amburgo. Ma dal 2023 p vietato portare armi in stazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo ottobre del 2023 era entrato in vigore, nella stazione di Amburgo, il divieto permanente di portare armi. Un provvedimento che era stato adottato dal Senato locale in particolare per evitare che venissero portati in stazione dei coltelli, oltre che altri oggetti potenzialmente pericolosi. Come si legge sul portale ufficiale della città di Amburgo, la disposizione prevedeva controlli continui e operazioni congiunte da parte della Polizia di Amburgo e della Polizia federale. Previste multe da un minimo di 20 euro per i trasgressori del divieto di porto d'armi. Esclusi dal provvedimento le forze dell'ordine, gli artigiani e gli addetti al trasporto commerciale di valori. Sono previste eccezioni anche per esercizi di ristorazione, gruppi scout e residenti che trasportano coltelli in contenitori o imballaggi sigillati.

In concomitanza con il divieto di portare armi e coltelli, nell'area della stazione centrale di Amburgo era stata anche potenziata la videosorveglianza ed è stato vietato nella zona il consumo di alcolici da parte del ministero degli Interni. La stazione centrale di Amburgo, la più trafficata della Germania, e le sue immediate vicinanze è stata quindi al centro dell'attenzione delle autorità di sicurezza.

Sul portale ufficiale della città si legge comunque che "il rischio di diventare vittima di violenza è significativamente inferiore rispetto ad altre stazioni tedesche". Ma in ogni caso "si è registrato un aumento della criminalità per le oltre 500.000 persone che ogni giorno transitano per la stazione centrale di Amburgo". Anche per questo è stata aumentata la presenza della polizia.