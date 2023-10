Guerra Israele e Hamas, annullati i voli. Ecco le compagnie interessate

La crisi scoppiata nelle scorse ore tra Hamas e Israele, come stiamo documentando sul Giornale, provoca ovviamente effetti a cascata che si riversano su tanti altri settori. Uno tra i più interessati ma soprattutto a rischio riguarda quello dei voli aerei passeggeri: gli attacchi in cielo con droni e aerei da guerra rende l'area notevolmente a rischio anche per le rotte al di sopra dei 10mila metri di quota. Per questa ragione sono già molte le compagnie aeree che hanno deciso di ridurre e tagliare i voli al di sopra dell'area interessata dagli scontri.

La decisione di Lufthansa

Nel caso specifico, la compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha deciso di ridurre i suoi voli verso Israele dopo l'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico. " Tenuto conto della situazione di sicurezza a Tel Aviv ", ha dichiarato il portavoce della compagnia, viene mantenuto un collegamento da Francoforte. " Tutti gli altri voli per e da Israele sono stati annullati per questo sabato ", ha precisato. Il portale web Travel Walla fa sapere che anche un volo Transavia che sarebbe dovuto arrivare a Tel Aviv da Amsterdam è stato cancellato, così come i voli dalla Polonia e dell'Austrian Airlines da Vienna.

Cosa succede con le altre compagnie

Si accoda anche la Turkish Airlines che ha cancellato in blocco tutti i suoi voli da e per Israele mentre l'ungherese Wizz Air avrebbe cancellato atterraggi e partenze anche per altre destinazioni tra cui Cluj, Debrecen, Roma, Varsavia, Catania e Atene. Il volo della compagnia ungherese da Debrecen e diretto a Israele è stato dirottato a Cipro. Anche il volo Easyjet da Israele a Berlino, la cui partenza da Tel Aviv era prevista in serata è stato annullato. " Siamo spiacenti per il rinvio del vostro volo ", si legge nel messaggio EasyJet ricevuto dal passeggero David Avraham, intercettato dal quotidiano israeliano, che sarebbe dovuto partire in serata con destinazine Berlino. " L'interruzione del volo non è sotto il nostro controllo e avviene in circostanze che non rientrano nella portata normale ", riporta la nota.

Un volo della United Airlines proveniente da San Francisco è tornato indietro quando ormai era a metà del percorso a causa della situazione israeliana e ha fatto rientro nella città americana. L'Autorità aeroportuale degli Stati Uniti ha raccomandato ai passeggeri ancora a terra di informarsi in tempo utile sui siti delle compagnie aeree così da capire la situazione relativa al proprio volo. Situazione delicata anche per molti israeliani che si trovano bloccati all'estero e non sanno quando potranno fari rientro a casa: gli aeroporti del Centro-Sud del Paese, Yemen compreso sono chiusi per voli privati ​​e quelli sportivi. L'aeroporto nazionale di Tel Aviv e l'aeroporto Ramon rimangono aperti e operano in conformità con le linee guida di sicurezza.