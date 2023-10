Pioggia di razzi e città invase, Israele sotto attacco. Hamas: "Giorno della rivoluzione"

Israele sotto attacco. L'organizzazione terroristica palestinese Hamas ha lanciato l'operazione "Alluvione al-Aqsa" sulla striscia di Gaza. Ad annunciarlo è stato il capo dell'ala militare del gruppo, Muhammed Deif. " Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista - ha dichiarato Deif - ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti ". La rivendicazione dell'attacco è stata preceduta da un sostenuto dispiegamento di razzi, almeno 5mila, seguito da messaggi di tripudio trasmessi dagli altoparlanti delle moschee, e dall'incursione di uomini armati a Sderot. Dalle prime immagini circolate sui social, sembrerebbe che alcuni miliziani avrebbero varcato il confine volando su dei deltaplani. Nel discorso pronunciato dopo l'avvio degli scontri, Deif ha chiesto agli arabi che vivono in Israele e alle nazioni arabe confinanti di unirsi ad Hamas in questo "grande giorno di rivoluzione". Lo riferisce l'emittente Army Radio che cita Hamas Tv. L'obiettivo, prosegue il leader palestinese, è quello di " porre fine alle violazioni israeliane ".

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel.



This is insane. pic.twitter.com/pUbmSEseUZ