Attentato armato in Turchia: ferita una donna

Articolo in aggiornamento

Attacco armato durante la campagna elettorale per le amministrative di Istanbul, dove il candidato sindaco della capitale turca, che corre con l'Akp, Aziz Yeniay, è stato messo nel mirino di un attentatore. L'uomo è uscito illeso dall'attacco ma a rimanere ferita èstata una donna che si trovava lì ad assistere all'evento. La polizia ha aperto un'indagine per comprendere i dettagli della sparatoria avvenuta nel quartiere Kucukcekmece a sudovest di Istanbul. L'assalto è stato organizzato nei minimi particolari ed è stato probabilmente portato da un commando di professionisti, come dimostra l'uso di fucili e pistole. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sull'attacco e anche l'identità degli attentatori è ancora ignota.