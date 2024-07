Esercitazione "Pitch Black 24": Eurofighter italiano si schianta a Darwin

Due caccia Eurofighter Typhoon del 37esimo Stormo di Trapani-Birgi

Ascolta ora 00:00 00:00

Un aereo si è schiantato in una zona remota del Territorio del Nord, in Australia, in occasione di un'esercitazione militare multinazionale. Lo riporta il network australiano Abc News. Secondo il sito specializzato The Aviationist, si tratterebbe di un Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare italiana, impegnato nell'esercitazione internazionale Pitch Black 2024.

Le forze di polizia del Territorio del Nord hanno confermato che l'incidente è avvenuto stamani, a circa 18 chilometri a sud-ovest del fiume Daly. "Il pilota è stato trasportato in ospedale per controlli precauzionali, ma per il resto sta bene", ha riferito un portavoce della polizia del Northern Territory. Un portavoce della Difesa ha detto che il pilota è stato eiettato dall'aereo. Il personale dell'Australian Defence Force ha risposto immediatamente e professionalmente alle 10:45 all'emergenza aerea nell'area delle esercitazioni e ha coordinato il recupero del pilota con un elicottero di ricerca e salvataggio.

L'Aeronautica Militare Italiana partecipa per la prima volta alle esercitazioni. "Non vediamo l'ora di poter collaborare e lavorare con così tanti partner internazionali in quest'area del mondo, lontano dalla nostra patria", aveva dichiarato il generale di brigata Filippo Nannelli alla fine della scorsa settimana. L'Aeronautica militare italiana ha fornito ventun aerei per le esercitazioni. L'Australia settentrionale è considerata territorio sempre più importante per le esercitazioni di guerra, in quanto offre una porta d'accesso a potenziali nodi caldi nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

Tuttavia, le recenti esercitazioni multinazionali sono state funestate da incidenti mortali.

Nell'agosto dello scorso anno, tre marines statunitensi sono rimasti uccisi quando il loro aereo Osprey si è schiantato su un'isola tropicale durante le esercitazioni a nord di Darwin. Un mese prima, quattro australiani sono morti quando il loro elicottero Taipan è precipitato in mare durante le esercitazioni notturne al largo delle coste del Queensland.