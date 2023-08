Austria, abbonamenti gratis ai mezzi pubblici per chi si tatua simboli pro-clima

Assist del governo austriaco agli ambientalisti e alla loro lotta contro il cambiamento climatico. Arriva infatti la proposta del ministro per il Clima e l'Energia, Leonore Gewessler, che prevede di farsi tatuare sul corpo la scritta KlimaTicket o dei simboli che richiamano all'ambiente per avere in cambio un abbonamento annuale gratuito ai mezzi pubblici.

Il progetto

Leonore Gewessler ha lanciato questa iniziativa alcune settimane fa durante il Frequency Festival, evento organizzato nella città di St. Pölten. Si è trattato del primo di tre raduni, durante i quali le prime tre persone che si sono fatte tatuare la scritta KlimaTicket, o un simbolo che richiama alla lotta pro-clima, hanno ricevuto come premio il biglietto annuale ai mezzi di trasporto. Tutto gratis. Stiamo parlando di una tessera che, come spiegato da FanPage, avrebbe il valore di 1.095 euro. L'abbonamento al trasporto pubblico è già stato scelto e pagato da 245mila persone ed è molto popolare in Austria, specialmente fra i lavoratori pendolari.

Stando a quanto dichiarato dal governo austriaco, al momento sono 9 le persone che si sono tatuate e hanno ricevuto gli abbonamenti gratis. Probabile che nei prossimi eventi saranno scelti anche altri cittadini. Al momento le occasioni per promuovere l'iniziativa sono state tre, e non è dato sapere se ve ne saranno altre. Il governo ha inoltre fatto sapere che oltre alle persone che hanno ottenuto l'abbonamento gratis, ci sono stati anche altri cittadini che hanno scelto comunque di tatuarsi, pur sapendo che questo non li avrebbe portati a vincere la tessera, già assegnata.

La proposta

Il KlimaTicket è stato largamente pubblicizzato sui principali social. " Una promozione che ti entra nella pelle ", si legge nel manifesto dell'iniziativa. " Se sei una delle prime tre persone coraggiose a far incidere uno dei simboli o KlimaTicket, riceverai un biglietto valido per un anno! Quale simbolo vorresti far incidere? ". Il Klima Ticket, che potremmo chiamare "Biglietto climatico", è stato lanciato per ridurre l'inquinamento provocato dai mezzi di trasporto e in condizioni normali ha un costo di 3 euro al giorno. Chi ne è in possesso può salire su autobus, tram, metropolitana e treni.

Le polemiche

L'iniziativa del ministro Leonore Gewessler non è piaciuta a tutti. I rappresentanti dell'opposizione hanno duramente criticato la Gewessler, accusandola di stare facendo pubblicità a se stessa e al suo programma sfruttando a suo vantaggio – letteralmente – la pelle delle persone.