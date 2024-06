Auto di lusso, la scatola misteriosa e cani leggendari: cosa svelano i regali tra Kim e Putin

Ascolta ora 00:00 00:00

L'amicizia tra Vladimir Putin e Kim Jong Un si è ulteriormente rafforzata dopo la recente visita in Corea del Nord da parte del presidente russo. I due leader hanno firmato un importante accordo che prevede, come ha spiegato il capo del Cremlino, " la fornitura di assistenza reciproca in caso di aggressione contro una delle parti ", e che suona come un monito all'Occidente e ai suoi alleati nella zona dell'Indo-pacifico, a partire dalla Corea del Sud. Putin e Kim si sono però scambiati doni altamente simbolici: il primo ha consegnato al secondo un'auto di lusso Aurus, oltre a un servizio da the e un bastone da ammiraglio, mentre il padrone di casa ha offerto all'ospite opere d'arte che riproducono il volto del presidente russo e due cani da caccia bianchi, della razza nordcoreana Pungsan.

L'auto russa e la misteriosa scatola bianca

Come detto, Putin ha regalato all'omologo nordcoreano un'Aurus made in Russia. " Abbiamo donato un'Aurus ", ha affermato collaboratore del presidente russo Yuri Ushakov, spiegando che si tratta della seconda auto di questo tipo regalata a Kim. Il capo del Cremlino ha fatto fare un giro sul veicolo citato a Kim, che si è seduto sul posto del passeggero, al suo fianco. Si tratta per la precisione di una Aurus Senat Limousine L700, dal valore di circa 200mila euro.

Durante il giro, le foto diffuse dall'agenzia nordcoreana Kcna hanno mostrato Putin e Kim sorridenti. In un'immagine si intravede tuttavia, in primo piano, un piccolo dispositivo bianco all’altezza del cambio della Aurus. Impossibile sapere di cosa si tratti. Potrebbe essere un telefono cellulare, un navigatore o, ha ipotizzato qualcuno, un traduttore simultaneo per consentire un migliore dialogo tra i due presidenti.

Bloomberg ha intanto attirato l'attenzione sul fatto che Putin ha violato una risoluzione dell'Onu facendo un regalo del genere a Kim Jong Un. La fornitura di auto costose a Pyongyang sarebbe infatti vietata dalle sanzioni internazionali delle Nazioni Unite, ma il leader nordcoreano è più volte apparso in pubblico a bordo di limousine blindate di marchi di lusso come una Mercedes-Maybach S600 Guard. Su una delle Maybach, tra l'altro, Kim arrivò per i negoziati con Putin al cosmodromo di Vostochny nel 2023.

I cani di Kim

Dal canto suo Kim ha donato a Putin due cani da caccia bianchi mentre i due leader passeggiavano nel giardino del Palazzo Kumsusan, dove ha soggiornato il leader russo, e dopo aver firmato un accordo fondamentale per la continuazione delle loro relazioni bilaterali.

Putin, noto per la sua passione per i cani e che in passato ha ricevuto questo tipo di regali da numerosi leader, è stato immortalato dai fotografi ufficiali mentre tende la mano ai due animali e accanto a un Kim sorridente. Il presidente russo - che possiede almeno quattro cani, tra cui un Akita giapponese regalato da Tokyo e chiamato Yume - avrebbe ringraziato Kim per il regalo, secondo sempre Kcna.

I cani Pungsan sono un simbolo nazionale per la Corea del Nord e provengono dall'altopiano di Kaema, dove venivano usati per la caccia, mentre ora sono una razza rara, contrabbandata anche in Paesi come la Cina. Secondo le leggende coreane, si tratta di un cane così possente che sarebbe in grado di cacciare una tigre, oltre ad avere un temperamento nobile per cui non attaccherebbe mai i suoi padroni.

Kim aveva già fatto questo regalo nel 2018 all'ex presidente sudcoreanodurante il vertice del 2018, e suo padre, Kim Jong Il, all'ex presidente sudcoreano Kim Dae Jung, durante il vertice intercoreano del 2000.