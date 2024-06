"Una nuova era": cosa c'è dietro il nuovo patto tra Putin e Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

In una Pyongyang vestita a festa per celebrare una giornata storica, Kim Jong Un e Vladimir Putin hanno inaugurato una " nuova era " nei rapporti tra Corea del Nord e Russia. Il presidente russo ha partecipato ad una cerimonia di benvenuto nella piazza Kim Il Sung, nel cuore della capitale nordcoreana, salutando la folla festosa. " Apprezziamo molto il vostro sostegno costante e incrollabile alla politica russa, anche nei confronti della questione ucraina ", ha dichiarato Putin a Kim, che in tutta risposta ha promesso al capo del Cremlino " pieno sostegno " alla guerra di Mosca in Ucraina e affermato che le relazioni tra i due Paesi stanno " entrando in un nuovo periodo di grande prosperità ".

L'incontro tra Kim e Putin

Erano 24 anni che il capo del Cremlino non incontrava un presidente nordcoreano. Nel corso dell'ultimo anno lo ha fatto due volte con Kim: prima lo scorso settembre nell'Estremo Oriente russo, ora a Pyongyang in una visita di Stato ufficiale.

Il vertice bilaterale di Pyongyang è stato preceduto dai festeggiamenti riservati dal leader nordcoreano all'ospite speciale. Putin è stato accolto con una cerimonia militare, con musiche e danze, e un tappeto rosso, arrivando a bordo di una limousine Aurus, seguita da un lungo corteo di auto, nella piazza Kim Il Sung, addobbata con bandiere russe e nordcoreane e sovrastata da grandi ritratti dei due presidenti.

" L'ardente amicizia tra i nostri due stati si salderà in maniera monolitica ", ha annunciato Kim. All'apertura del vertice bilaterale, il leader nordcoreano ha accolto con favore l'avvento di una " nuova era " nei rapporti con Mosca, mentre Putin ha ringraziato il partner asiatico per il sostegno alla guerra che sta conducendo in Ucraina.

" Le relazioni tra i nostri paesi stanno entrando in una fase di grande prosperità che non può essere paragonata nemmeno a quella del periodo delle relazioni sovietico-coreane del secolo scorso ", ha detto Kim. Al termine della cerimonia, il capo del Cremlino ha invitato il leader nordcoreano a recarsi a Mosca.

Corea del Nord e Russia entrano in una "nuova era"

Uno dei piatti forti dell'incontro coincide con il documento che le due parti hanno firmato per rafforzare le relazioni bilaterali a lungo termine. Un patto che servirà ai due Paesi per dare vita ad una cooperazione strategica sempre più forte e articolata.

Del resto Mosca ha bisogno del sostegno della Corea del Nord per quanto riguarda le armi a causa della lunga guerra in Ucraina, mentre Pyongyang necessita del sostegno della Russia in termini di cibo, energia e armi avanzate per allentare la pressione delle sanzioni.

I dettagli sono ancora sfumati, ma Kim e Putin hanno firmato un accordo globale di partnership strategica.

Il nuovo trattato sostituisce quello di amicizia e mutua assistenza del 1961, quello di amicizia, buon vicinato e cooperazione del 2000, nonché le Dichiarazioni di Mosca e Pyongyang del 2000 e del 2001. I negoziati tra i due leader sono durati più di un'ora e mezza con la partecipazione delle delegazioni, mentre l'incontro in privato è durato due ore.