Auto travolge pedoni e vetture a Oakland: tre morti e diversi feriti. Autista preso dai passanti dopo breve fuga

Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a Oakland, in California, dopo che un veicolo ha travolto auto e pedoni nella tarda serata di sabato. Lo riferiscono le autorità locali, citate dai media americani.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23.15 ora locale, intorno alle 8.15 di questa mattina in Italia, nei pressi dell’incrocio tra 85th Avenue e International Boulevard, nella zona est di Oakland. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il conducente avrebbe colpito diverse auto e alcuni pedoni.

Secondo il New York Post, che cita l’East Bay Times, alla guida del veicolo ci sarebbe stato un minorenne. Il conducente avrebbe proceduto a velocità sostenuta e in modo spericolato quando avrebbe colpito un’auto parcheggiata, finendo poi sul marciapiede e travolgendo un gruppo di persone. Dopo l’impatto avrebbe tentato di allontanarsi, ma sarebbe stato fermato da alcuni testimoni e trattenuto fino all’arrivo della polizia.

Tre persone sono state dichiarate morte sul posto. Altre tre sono state trasportate negli ospedali della zona: due si trovano in condizioni critiche, mentre una terza è ricoverata in condizioni gravi. Altre due persone, tra cui quella indicata dai vigili del fuoco come il sospetto, erano in attesa di essere trasferite in ospedale per ferite lievi.

Le autorità hanno

invitato i cittadini a evitare l’area interessata dall’incidente. La polizia di Oakland non ha fornito nell’immediato ulteriori dettagli sull’identità delle vittime, sulla loro età o sulla dinamica che ha preceduto l’impatto.