Autobus turistico si ribalta a New York: tra le cinque vittime anche un neonato

Un tragico bilancio quello registrato dalle forze dell'ordine di New York City, negli Stati Uniti d'America. Un autobus turistico, con 54 persone a bordo, si è schiantato e ribaltato venerdì su un'autostrada interstatale, di ritorno dalle Cascate del Niagara, uccidendo cinque passeggeri e ferendone molti altri. L'autista, secondo i primi riscontri, si sarebbe distratto e avrebbe perso il controllo sterzando eccessivamente prima che il mezzo sbattesse contro la corsia di emergenza di destra e si ribaltasse, poco prima delle 12.30 locali, sul lato est dell'Interstate 90 a Pembroke, a circa 40 chilometri a est di Buffalo. A darne notizia è stato il maggiore della polizia statale Andre Ray in una conferenza stampa serale.

Tra le vittime un neonato

Il rappresentante delle forze dell'ordine non ha spiegato come l'autista si sarebbe distratto, aggiungendo che la causa è ancora in fase di accertamento. Ray ha affermato che i passeggeri avevano un'età compresa tra 1 e 74 anni. Diverse persone sono state sbalzate fuori dall'autobus e cinque di queste, incluso un neonato, sono decedute in seguito alle gravi ferite riportate. Molte altre sono rimaste intrappolate nell'impatto e sono state tratte in salvo. Decine di passeggeri sono stati trasportati in ospedale, alcuni in gravi condizioni.

Escluso il guasto meccanico

"Si è verificata una tragedia assoluta" , ha dichiarato alla stampa americana Ray. "E, prima di tutto, i nostri pensieri, le nostre preghiere e i nostri cuori vanno alle persone coinvolte, ai loro amici e alle loro famiglie" . La polizia di Stato ha affermato che la maggior parte dei passeggeri dell'autobus era di etnia indiana, cinese e filippina e le autorità hanno inviato degli interpreti per aiutare i soccorritori. Gli inquirenti hanno dichiarato che l'indagine preliminare ha escluso un guasto meccanico o un malore del conducente.

La corsa in ospedale

L'autista è sopravvissuto all'incidente e sta collaborando con la polizia. Nessuna accusa è stata ancora formulata nei suoi confronti. Il servizio di trasporto medico Mercy Flight ha confermato che i suoi tre elicotteri e altri tre di altri servizi hanno trasportato le persone dal luogo dell'incidente. In ospedale i medici hanno prestato i primi soccorsi a oltre 40 persone. Le lesioni sono varie: da traumi cranici a fratture a braccia e gambe. Due feriti che avevano bisogno di un intervento chirurgico presso l'Erie County Medical Center di Buffalo si sarebbero ripresi, ha affermato il dottor Jeffrey Brewer, primario di chirurgia.

Chiuso il tratto di strada dove si è verificato l'incidente

La polizia di Stato ha fatto sapere che l'autobus era di proprietà della M&Y Tour Inc., con sede nel distretto di Staten Island, a New York. In una precedente conferenza stampa, l'agente James O'Callaghan ha affermato che sembrava che la maggior parte delle persone sull'autobus non indossasse le cinture di sicurezza. La New York State Thruway Authority ha spiegato che un lungo tratto della carreggiata è stato chiuso in entrambe le direzioni e gli autisti sono stati invitati a evitare la zona. Le corsie in direzione ovest sono state riaperte più tardi nel corso della giornata.

"C'erano vetri sparsi per strada"

"C'erano vetri dappertutto e oggetti di persone sparsi ovunque" , ha detto Powell Stephens di Medina al Buffalo News, dopo essere passato in auto sul luogo dell'incidente. "I finestrini erano tutti in frantumi" .

"tragico incidente del bus turistico"

La governatrice di New Yorkha dichiarato sulla piattaforma social X di essere stata informata dele che il suo ufficio stava collaborando con la polizia e le autorità locali.