Baltimora, nave cargo travolge un pilone: ponte crolla, auto in acqua

L'impatto è stato devastante. Una nave cargo questa notte, alle ore 1.30 (le 6.30 in Italia), ha urtato il ponte Francis Scott Key Bridge che attraversa il fiume Patapsco a Baltimora, negli Stati Uniti, facendolo in gran parte crollare come se fosse di cartapesta. In un video pubblicato sul social media X le immagini terrificanti dell'incidente. Sul posto sono giunti immediatamente i mezzi di soccorso. Secondo i primi rilievi ci sarebbero diverse auto e persone in acqua e si teme ci siano anche morti.

Il bilancio dell'incidente al momento non è noto, ma potrebbe essere grave: dopo la collisione la nave si è incendiata ed è affondata, mentre il collasso di una sezione del ponte, lungo ben 2,6 chilometri, ha fatto precipitare diversi autoveicoli nel fiume Patapsco. L'incidente è stato confermato alla Bbc. Il responsabile della comunicazione del dipartimento dei vigili del fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright ha commentato: "Sette persone e diversi veicoli sono caduti nel fiume. Sono subito scattate le operazioni di soccorso con il coinvolgimento della Guardia Costiera Usa e di altre agenzie del posto" .

La Maryland Transportation Authority, intanto, ha ordinato la chiusura del traffico verso il ponte: "Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per incidente sulla I-695 Key Bridge - si legge in una nota pubblicata sui social -.

