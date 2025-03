Una base missilistica segreta sotto il campo da golf: l'ultima mossa di Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

La Corea del Nord ha costruito una base missilistica, con tanto di rampe di lancio, camuffate da elementi di un campo da golf. Lo dimostrerebbero alcune immagini satellitari analizzate dagli esperti, secondo i quali il sito in questione sarebbe situato nel distretto di Ryokpho, a sud di Pyongyang. Si troverebbe, per l'esattezza, nei pressi di un complesso residenziale della famiglia Kim demolito un anno fa, e dovrebbe essere destinato ai missili a lungo raggio. Le foto immortalate da Planet Labs e Airbus mostrano lavori in corso nell'area in seguito alla distruzione della villa presidenziale. Il team Open Source del James Martin Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute ha spiegato che l'estate scorsa gli operai nordcoreani hanno sparso del cemento nella valle per agevolare le operazioni in loco con veicoli pesanti per poi ricoprire il terreno con erba, aree circolari simili a green e persino trappole di sabbia per far sembrare il tutto un campo da golf.

Base missilistica o campo da golf?

Nelle vicinanze dell'ex villa presidenziale, ha sottolineato il portale Nk Pro, è stato costruito un edificio abbastanza grande da ospitare più lanciatori e trasportatori di missili balistici intercontinentali. La struttura è alta circa 36 metri, il che la rende abbastanza grande da fungere da "struttura di controllo" dove i tecnici possono posizionare i missili per le ispezioni. Si trova su una collina e fungerebbe da terrapieno protettivo, presumibilmente perché destinata allo stoccaggio di missili attivi e quindi probabile sito operativo per ICBM o missili balistici a raggio intermedio (IRBM). " Le dimensioni dell'annesso di stoccaggio del bermed (circa 30 per 18 metri) sono grandi quanto una parte della fabbrica dove sono alloggiati quattro TEL ICBM Hwasong-18 ", ha spiegato l'analista Sam Lair, riferendosi ad una fabbrica a Phyongsong dove Kim Jong Un era stato visto ispezionare proprio la produzione di TEL.

L'altra metà del nuovo edificio Ryokpho, caratterizzata dal tetto blu e situata di fronte all'annesso deposito con tetto marrone ma con una minore protezione tramite berme, è ancora più grande, con una superficie di circa 50 per 18 metri. Ricordiamo che il missile balistico intercontinentale a combustibile solido Hwasong-19 è lungo circa 30 metri, mentre i missili balistici intercontinentali Hwasong-18 e i gli ipersonici IRBM sono più corti. Cosa significa? Che tutti questi missili potrebbero teoricamente essere immagazzinati nell'edificio. Il team Open Source ha poi sottolineato che sono state allargate e raddrizzate le strade che dall'apparente edificio di stoccaggio e installazione conducono sia al sito di lancio del campo da golf della valle sia alla principale autostrada verso sud, facilitando così la guida dei missili TEL estremamente grandi e pesanti.

Lavori in corso

A detta di vari esperti le aree circolari, probabilmente camuffate da green nella zona della valle, sembrano essere rampe di lancio molto simili a quelle presenti in un altro sito che la Corea del Nord ha utilizzato negli ultimi anni per effettuare diversi lanci di missili balistici intercontinentali e missili balistici a infrarossi ipersonici. La valle ora presenta sette piazzole circolari trasparenti in cemento, due delle quali al centro e più grandi, con maggiori probabilità di fungere da rampe di lancio. L'intero sito potrebbe essere utilizzato per i test in tempo di pace ma, in caso di conflitto, il fittizio campo da golf verrebbe probabilmente preso di mira dagli avversari.

Come detto, gli edifici della residenza della famiglia Kim e le case un tempo adibite del personale di supporto sono state demolite nel periodo compreso tra aprile a giugno 2024. La nuova apparente struttura di stoccaggio TEL all'estremità nord del complesso e le strade migliorate in tutto il complesso sarebbero state terminate a settembre, mentre l'area della rampa di lancio della valle a ottobre.

Non distante si trovano altre basi militari: il sito di Taewon-ri, dall'altra parte di una collina a nord (dove nel 2016 è stata costruita e distrutta una replica della Casa Blu presidenziale sudcoreana); la grande base delle forze speciali del KPA, Unità 525, a est; e una nuova base missilistica nucleare tattica dall'altra parte dell'autostrada a sud.