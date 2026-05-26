Belgio, scuolabus investito da un treno: morti due ragazzini, l'autista e un accompagnatore

Uno scuolabus attraversa un passaggio a livello e viene travolto da un treno. È accaduto a a Buggenhout, in Belgio, nella provincia delle Fiandre Orientali. L'impatto è avvenuto alle 8.15 del mattino all'incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen Street. Hanno perso la vita due ragazzini, l'autista del bus e un accompagnatore. È una tragedia", ha affermato il ministro federale della Mobilità del Belgio Jean-Luc Cruck. "il mio primo pensiero va alle vittime, ma anche alle persone ferite e alle loro famiglie". Altre due persone sono gravemente ferite.

Il ministro ha confermato che al momento dell'impatto il passaggio a livello era chiuso. "Abbiamo delle immagini che lo dimostrano, ci saranno delle audizioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche e l’indagine seguirà il suo corso".

L'autista lavorava per la società subappaltatrice per De Lijn e trasportava alla scuola secondaria Richtpunt Campus Buggenhout sette studenti con bisogni educativi speciali e un accompagnatore.

Su X interviene la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: "Sono rimasta profondamente

colpita nell'apprendere del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi l'Europa è in lutto con il Belgio".