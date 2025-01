Berlino, allarme in una scuola elementare: ipotesi serial killer sul posto

Ascolta ora 00:00 00:00

La polizia di Berlino sta intervenendo con forze in una scuola elementare di Berlino nel quartiere di Schmargendorf. Lo ha confermato la stessa polizia all'Ansa, chiarendo che l'operazione è in corso dalle 16.15. La Bild afferma sul portale che l'allarme sarebbe provocato dall'ipotesi di un serial killer sul posto, fatto che la polizia per ora non conferma. Secondo il tabloid all'interno dell'istituto ci sarebbero ancora i bambini.

Secondo quanto riferisce la Bild sarebbero stati attivati gli allarmi speciali installati nella scuola proprio per reagire nel caso della presenza di un killer. I bambini si sarebbero nascosti nelle classi. L'istituto è aperto fino alle 18. La polizia sta ispezionando l'edificio e sono stati allertate anche alcune unità del commando speciale Sek. Anche i vigili del fuoco sono sul posto, per garantire, in caso di necessità, un pronto intervento.

Interrogato, un portavoce della polizia ha confermato che nell'edificio c'erano ancora gli studenti nonostante l'ora tarda per via di un centro doposcuola aperto fino alle 18:00. Un grande corpo di polizia, tra cui agenti antisommossa appositamente addestrati per tali situazioni, sta attualmente perquisendo l’edificio.

"Stiamo cercando stanza per stanza", ha detto un portavoce della polizia. Tutti sarebbero stati portati fuori sani e salvi, ha detto il portavoce.

A scopo preventivo nella scuola sono state inviate anche unità dei vigili del fuoco che, in caso di necessità, avrebbero potuto prestare i primi soccorsi. Al momento non ci sono prove dell'autore del reato. Non si esclude un difetto tecnico avrebbe potuto far scattare l'allarme.