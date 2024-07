Le risate di Musk e il cuore della First Lady: l'addio di Biden visto con le emoji

Ascolta ora 00:00 00:00

Era nell'aria ma ha fatto comunque grande clamore la notizia del ritiro dalla corsa alla Casa Bianca di Joe Biden. In queste ore di sconvolgimento, non si sono fatte attendere le reazioni di molti personaggi influenti nella sfera americana, e fra questi a fare più scalpore è stato senza ombra di dubbio Elon Musk.

Musk ride su X

Il patron di Telsa, infatti, ha commentato l'annuncio del presidente americano con delle semplici emoticon che ridono a crepapelle, pubblicate sul suo profilo X. Ma non è finita qui. "I miei amici più intelligenti, compresi quelli che vivono nella zona della Baia di San Francisco e sono democratici da sempre, sono entusiasti di Trump/Vance" , ha infatti scritto sulla sua pagina social il miliardario proprietario di Space X. E ancora, sempre nel corso della giornata di oggi, ha dichiarato in un post: "Credo in un'America che massimizza la libertà e il merito individuale. Una volta era il Partito Democratico, ma ora il pendolo è passato al Partito Repubblicano".

Del resto il proprietario di X (ex Twitter) non ha nascosto la propria simpatia nei confronti del candidato, e 45esimo presidente del Stati Uniti, Donald Trump. Sempre in merito alle elezioni, ha recentemente affermato che "l'èlite democratica, i media amici e i donatori miliardari hanno esercitato con successo pressioni sul candidato scelto dagli elettori delle primarie democratiche affinchè abbandonasse le elezioni perchè era in svantaggio e stava perdendo. I democratici distruggono la democrazia nella ricerca del potere".

Il cuore della First Lady

Reazione decisamente diversa quella della First Lady Jill Biden. Dopo l'annuncio del marito, che ha scelto di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, la donna ha deciso di lasciare un piccolo ma significativo commento proprio sotto al post del presidente. Nessun discorso o frase di incoraggiamento. Jill Biden ha lasciato solo un cuore sotto al messaggio di ritiro del coniuge.

Il passo indietro di Biden, spesso contestato per le sue condizioni di salute, era atteso, anche se fino

all'ultimo era sembrato che il presidente avesse comunque avuto l'intenzione di restare saldo al suo posto. Nell'annunciare il suo ritiro, Joe Biden ha indicato come suo successore la sua vice,