Joe Biden annuncia il ritiro: "Nell'interesse del partito e del Paese lascio la corsa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ferma qui la sua corsa verso le presidenziali. Dopo un cammino tortuoso durato mesi e le ultime ore al cardiopalma, il presidente degli Stati Uniti si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. Lo ha annunciato su X lo stesso Biden.

"Parlerò alla Nazione più tardi questa settimana in modo più dettagliato della mia decisione", scrive Biden nella lettera in cui ha ufficializzato il suo ritiro dalla corsa. Nella lettera con cui il presidente ha annunciato il ritiro dalla corsa per il secondo mandato, non c'è un sostegno ufficiale alla vicepresidente Kamala Harris. Biden si limita a ringraziarla "per essere stata una partner straordinaria in tutto questo lavoro".

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Tuttavia, poco dopo, il tanto atteso endorsement è arrivato: "La mia prima decisione come candidato del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno appoggio e sostegno a Kamala come candidato del nostro partito quest'anno.

Democratici - è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo". Biden in questi minuti sta comunicando dal proprio profilo twitter personale e non dall'account @POTUS, quello con il quale comunica abitualmente da presidente.