Addio a Bill Richardson: era il paladino degli ostaggi Usa all'estero

L'ex governatore del New Mexico Bill Richardson è morto. Il politico si è spento nel sonno nella residenza estiva della sua famiglia a Cape Cod, Massachusetts, all'età di 75 anni. Punto fermo del mondo democratico nonchè ex ambasciatore Usa all'Onu e segretario all'energia con Bill Clinton, Richardson è diventato noto per i suoi viaggi in giro per il mondo in missione diplomatica per liberare ostaggi e prigionieri politici statunitensi. Dalla Corea del Nord alla Birmania, si è sempre schierato in prima fila tanto da diventare il "paladino" degli americani sotto sequestro.

Addio a Bill Richardson

La conferma della scomparsa del dem è stata confermata in una nota dal Richardson Center for Global Engagement. “Ha vissuto tutta la sua vita al servizio degli altri, compreso il periodo trascorso al governo e la sua successiva carriera aiutando a liberare le persone tenute in ostaggio o detenute ingiustamente all’estero. Non c’era persona con cui il governatore Richardson non avrebbe parlato se avesse mantenuto la promessa di restituire una persona alla libertà” , le parole di Mickey Bergman, vicepresidente del Richardson Center: “Il mondo ha perso un campione per coloro che sono detenuti ingiustamente all’estero e io ho perso un mentore e un caro amico” .

Bill Richardson iniziò la carriera politica come assistente dell'allora deputato del Massachusetts Frank Bradford Morse prima di diventare membro dello staff del Dipartimento di Stato americano e della Commissione per le relazioni estere del Senato negli anni '70. Fu eletto per la prima volta alla Camera degli Stati Uniti nel 1983, in rappresentanza del Terzo Distretto del New Mexico. Richardson in seguito è stato ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite e segretario per l'energia prima di essere eletto governatore del New Mexico nel 2002. Ha portato a termine due mandati prima di lasciare l'incarico nel 2011. Nel 2008 lanciò una campagna di breve durata per la Casa Bianca e poi appoggiò Barack Obama preferendolo a Hillary Clinton.