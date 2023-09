Viaggi e documenti falsi per arrivare in Europa: smantellata cellula di trafficanti

Ascolta ora: "Viaggi e documenti falsi per arrivare in Europa: smantellata cellula di trafficanti"

Cinque Land coinvolti, decine di agenti in azione: nelle scorse ore in Germania è stata attuata una delle più importanti operazioni contro i trafficanti di esseri umani, con almeno cinque sospetti criminali arrestati. Si tratta, si legge nei report della polizia tedesca, di cittadini siriani che hanno agevolato e favorito l'ingresso illegale di propri connazionali nel territorio tedesco. L'operazione sembra anche voler lanciare un preciso segnale politico, con il governo del cancelliere Olaf Scholz intenzionato a mettere pressione alle organizzazioni di trafficanti operanti in Germania.

Il blitz della polizia

L'operazione è partita nella notte. Nella Bassa Sassonia, nel NordReno Westfalia, in Assia, in Baviera e nella città Stato di Brema i poliziotti hanno fatto irruzione in diverse abitazioni. Visti i tanti Land coinvolti, il blitz delle forze dell'ordine è stato senza dubbio coordinato a livello centrale ed ha puntato a individuare i nascondigli dei sospettati.

Anche se al momento non sono state rese note le generalità, è comunque un dato certo il fatto che tutti i cinque arrestati hanno nazionalità siriana. E hanno favorito, nel corso delle loro attività illecite, l'ingresso di propri concittadini in Germania. Dall'organizzazione dei viaggi, spesso iniziati dalla stessa Siria oppure dai campi profughi della Turchia, fino alla consegna di falsi documenti e false attestazioni per eludere i controlli alle frontiere: l'organizzazione criminale curava ogni singolo aspetto dei viaggi della speranza.

Secondo gli inquirenti, i cinque arrestati sono stati responsabili dell'attraversamento illegale dei confini di almeno un centinaio di siriani. I trafficanti pensavano anche agli aspetti logistici della permanenza dei propri concittadini in Germania, dimostrando quindi un'importante ramificazione territoriale e una loro spiccata pericolosità sotto il profilo criminale.

I trafficanti operanti in Germania

Non è un caso se le autorità tedesche, nel corso delle loro indagini, individuino trafficanti originari della Siria. A partire dal 2015, anno del boom della rotta balcanica, migliaia di siriani sono arrivati in Germania e alcuni di loro hanno iniziato a operare come organizzatori di viaggi della speranza. Un flusso mai del tutto interrotto e favorito dal permanere dell'instabilità nel territorio siriano, ancora oggi alle prese con il dramma della guerra civile esplosa nel 2011.

L'intenzione di Berlino è quella di lanciare una guerra senza quartiere ai trafficanti operanti in Germania e non solo: le organizzazioni criminali operano infatti a livello internazionale e non si escludono collegamenti con trafficanti stanziati in altri Paesi.