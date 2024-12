Boom 5G in Cina: superato il miliardo di abbonati

Ascolta ora 00:00 00:00

Boom del 5G in Cina. Secondo quanto reso noto dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica (MIIT), gli abbonamenti hanno superato quota 1 miliardo alla fine di novembre. In totale, nel Paese ci sono 1,002 miliardi di abbonati alla rete mobile 5G, ossia il 56 per cento di tutti gli utenti di telefonia mobile, clienti di China Mobile, China Unicom, China Telecom e China Broadnet. Dati che rappresentano un aumento di 9,4 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno scorso.

Il rapido aumento di abbonati al 5G è stato possibile grazie al massiccio sviluppo delle infrastrutture. I numeri resi noti dal MIIT evidenziano che a fine novembre la Cina ha raggiunto quota 4,2 milioni di stazioni base 5G. Senza dimenticare i notevoli passi avanti nel potenziamento della rete, con reti ottiche gigabit e Internet of Things (IoT). Progressi che hanno consentito l’aumento di numeri di utenti connessi, così come l’aumento di traffico dati sulla rete mobile.

Il progresso tecnologico fa passi da gigante, ma le persone restano al centro dell’azione di Pechino. E dal Forum di Pechino inaugurato il 18 dicembre presso il China National Convention Center arrivano delle ottime notizie: il servizio di hotline delle grandi città cinesi ha ottenuto risultati eccezionali in termini di process governance, collaborative governance, smart governance e responsive governance.

Co-organizzato dall'Accademia cinese delle scienze sociali, dal China Media Group, dal Comitato municipale di Pechino del Partito comunista cinese e dal governo municipale di Pechino, il forum accende i riflettori sulla ricerca di soluzioni innovative e pratiche ai problemi che affliggono il servizio pubblico e sulla condivisione di esperienze sulla governance urbana. Gli autori del report hanno selezionato venti grandi città in tutto il mondo - Pechino, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Seul, Singapore, Tokyo, Berlino, Parigi, Madrid, Londra, Toronto, New York e San Francisco - per valutare l’efficacia dei loro servizi di hotline e della governance.

In base a quanto evidenziato nel rapporto, sono state registrate caratteristiche e tendenze comuni nello sviluppo dei servizi di hotline, dall’integrazione delle risorse all’estrazione dei dati e dei pareri dei cittadini.

E parliamo di un documento che potrebbe tracciare un solco: Meng Tianguang, responsabile del gruppo di esperti del rapporto e professore della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Tsinghua, ha affermato che potrebbe fornire una base decisionale scientifica per l'ottimizzazione continua mondiale dell'allocazione delle risorse, il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici, la promozione dell'innovazione della governance urbana e il miglioramento del benessere delle persone.