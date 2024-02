A bordo trema tutto e si scatena il panico: aereo supera 1.200 Km/h (velocità del suono)

Sono stati molti secondi, se non minuti di paura ad alta quota quelli sperimentati da centinaia di passeggeri che viaggiavano a bordo di un aereo della Virgin Atlantic decollato dall'aeroporto di Washington e diretto a Londra: la velocità della strumentazione di bordo ha segnato un valore che ha superato le 800 miglia orarie, ossia 1.287 Km/h, una velocità tecnicamente superiore a quella del suono (intorno ai 1.230 km/h).

Cosa è successo a bordo

Un video girato da un passeggero sull'account X sta facendo il video del web: i passeggeri si tengono, con il massimo della forza, al sedile che hanno di fronte a loro mentre a bordo è tutto un tremore: chi grida, chi emette alcune urla, nessuno sa con esattezza cosa sta accadendo in quei momenti mentre l'aereo vola a 10.600 metri. In alcuni momenti si vedono nettamente anche degli sbalzi come fossero vuoti d'aria tant'é che la videocamera di chi sta filmando quei momenti non riesce a stare ferma: c'è anche chi, con lo sguardo, cerca conforto fuori dal finestrino per avere delle risposte.

Venti a 425 km/h

L’ufficio del National Weather Service che si occupa della regione di Washington-Baltimora ha affermato che in quota soffiavano venti a 265 miglia orarie (425 Km/h), la seconda misura più elevata da quando sono iniziate le registrazioni negli anni '50. Si è trattato del jet stream, ossia la corrente a getto, la quale ha "moltiplicato" la normale velocità di crociera dell'aereo di linea fino a fare infrangere la velocità del suono. " Per coloro che volano verso est in questo getto (flusso) ci sarà un bel vento in coda ", ha scritto il servizio meteorologico su X. Il volo è arrivato a Londra con addirittura 45 minuti di anticipo sulla tabella di marcia.

L'evento si sarebbe veroficato in pieno Oceano Atlantico appena a est di Long Island nel momento in cui l'aereo stava salendo di quota entrando nel flusso veloce della corrente a getto. Una volta fuori, la velocità si è stabilizzata tra 600 e 700 miglia (ossia tra 965 e 1.100 Km/h circa). " Sebbene la velocità massima del volo fosse superiore alla velocità del suono l'aereo non ha infranto la barriera del suono - spiegano alcuni esperti al Washington Post - Anche se la sua velocità al suolo, una misura che combina la velocità effettiva dell’aereo e la spinta aggiuntiva del vento – fosse maggiore della velocità del suono, si stava ancora muovendo nell’aria circostante alla sua normale velocità di crociera. È successo che l'aria circostante si muovesse insolitamente velocemente" .

Cosa è successo ad altri aerei

La stessa sorte, però, è toccata anche ad altri voli che hanno sorvolato l'aerea con la super corrente a getto come nel caso del volo United Airlines 64 da Newark a Lisbona che ha raggiunto una velocità al suolo di 835 miglia (1343 km/h) appena al largo della costa orientale americana secondo il sito Flight Aware arrivando con 20 minuti di anticipo. Discorso identico anche per il volo 120 dell'American Airlines da Filadelfia a Doha, in Qatar, che ha raggiunto la velocità di quasi 840 miglia orarie, tra le più alte mai registrate.