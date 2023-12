Brasile, cantante si accascia e muore per infarto: pubblico sotto choc

Choc in Brasile, dove un giovane cantante gospel di 30 anni ha perso la vita durante la sua esibizione. Pedro Henrique, questo il nome dell'artista, si trovava di fronte al suo pubblico, alla Feria de Santa de Bahía, quando ha accusato un malore rivelatosi purtroppo fatale.

L'ultima esibizione

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, la tragedia si è verificata nella serata dello scorso 13 dicembre. Pedro Henrique si stava esibendo alla Feria de Santa de Bahía, e tutto sembrava assolutamente nella norma, quando ha improvvisamente cominciato a stare male. È stato qualcosa di improvviso a cui nessuno era preparato. Il 30enne stava intonando la canzone Vai Ser Tão Lindo durante l'evento religioso trasmesso in streaming online quando, di punto in bianco, si è accasciato a terra, lasciando attoniti non solo gli spettatori, ma anche la sua band che si stava esibendo vicino a lui nella sala da concerto della città.

I soccorsi sono arrivati subito. Anche alcune persone presenti all'evento sono accorse per aiutare il cantante gospel. Henrique è stato trasportato di corsa in una clinica vicina, dove purtroppo non è stato possibile fare nulla per aiutarlo. Il personale medico, infatti, ha solo potuto constatare il decesso del 30enne.

La Todah Music, società discografica di cui faceva parte l'artista, ha successivamente rivelato a Radio 93 che il giovane era deceduto a causa di un grave attacco di cuore. " Queste sono situazioni molto difficili nella vita per le quali non abbiamo alcuna spiegazione ", ha dichiarato Todah Music in un post su Instagram. " Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale ".

Infrante dunque le speranze di coloro che, vedendo il cantante accasciarsi sul palco, avevano inizialmente sperato in un malore risolvibile. La notizia della morte di Pedro Henrique è stata infatti confermata. "Pedro era amico di tutti. L'unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto. Non c'è pastore o cristiano in Brasile che dica qualcosa di diverso: Pedro è semplice, è credente! Che sorriso! Quanto è bello! Che voce" , si legge ancora nel post della Todah Music.

Henrique lascia la moglie, Suilan Barreto, e la figlia neonata Zoe, nata il 19 ottobre.

Il video virale

Gli istanti in cui il cantante ha accusato il malore sono stati filmati da diversi spettatori, tanto che il video-choc ha fatto il giro del web, diventando presto virale. Stando alle ultime indiscrezioni, Henrique ha scherzato poco prima di esibirsi sul palco, dicendo di sentirsi esausto. "Sono stanco, sono stanco" , aveva detto a uno dei suoi amici. "Ecco perché voglio la fama. Sono stanco".

Il 30enne aveva iniziato a cantare alla tenera età di 3 anni, diventando un professionista nel 2015 dopo aver esordito su YouTube. Purtroppo la sua vita si è spezzata prematuramente.